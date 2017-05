Zrazil mi mamu! Videli ste to? Prosím, pomôžte a prihláste sa na polícii!

Vážna dopravná nehoda sa stala 28. apríla o 11. hodine na Moldavskej Ulici v Košiciach. K zrážke osobného auta s dôchodkyňou došlo na riadne vyznačenom priechode pre chodcov pri zastávke električiek Idanská. Podľa polície mladý vodič do chodkyne narazil. "Moja mama pri náraze utrpela vážne zranenia a je udržiavaná v umelom spánku. Je vo veľmi ťažkom stave a bojuje o život. Jediná, mediálne známa je výpoveď mladého vodiča," hovorí nešťastná pani Mária.

Pani Mária nevie, čo sa presne stalo. "Pri nehode sme neboli, preto nemáme žiadne informácie okrem tých, ktoré sú mediálne známe. Žiaľ, ani moja mama, kým bola pri vedomí, si na nič z nehody nepamätala," vysvetľuje dcéra zranenej dôchodkyne.

Tvrdí však, že si nevie predstaviť, že by na vine bola jej mama. "Vždy bola opatrná a obozretná a aj mňa stále viedla k rovnakej opatrnosti, preto si nemyslím, že do cesty vbehla," argumentuje pani Mária. Priznáva, že to je iba jej názor a je dôležité je ako sa vyjadrí polícia.

Mladý vodič bol po nehode v šoku. Tvrdil, že žena mu náhle vošla do cesty. "Šiel som normálnou rýchlosťou, keď sa mi tá pani zjavila pred autom," tvrdil.

Bojuje o život

Ťažko zranená dôchodkyňa je momentálne v umelom spánku a na umelej pľúcnej ventilácii. "Jej stav je vážny až veľmi vážny. Bojuje o život a aj lekári sú vo vyjadreniach opatrní. Ďakujeme tímu špičkových lekárov a sestier z Oddelenia Anestezioĺógie a intenzívnej medicíny Rastislavova v Košiciach, ktorí sa o mamu patrične starajú," ďakuje pani Mária.

Kto videl nehodu?

Rodine záleží na tom, aby polícia nehodu vyšetrila a oni poznali pravdu. Lenže to nejde bez svedkov. "Preto je dôležité každé svedectvo, za ktoré vopred ďakujeme. Prosíme svedkov, aby akékoľvek informácie poskytli polícii, čím pomôžu vyšetrovateľom bližšie identifikovať čo sa stalo," prosí dcéra zranenej dôchodkyne.