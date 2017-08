Bitka v ortopedickej ambulancii: Útočníci skončili vo väzbe!

Stalo sa tak pre dôvodnú obavu, že budú pokračovať v trestnej činnosti.

Dvojica sa sťažuje

"Obaja obvinení podali voči rozhodnutiu o vzatí do väzby sťažnosť,“ uviedla hovorkyňa košických súdov Marcela Gálová. Prokuratúra bola oveľa konkrétnejšia. „Prokurátor 5. augusta podal návrh na vzatie obidvoch obvinených do väzby. Okrem obavy z ovplyvňovania svedkov, znalcov a spoluobvinených a poškodeného, je u obvineného Martina P. dôvodom väzby aj obava, že by pokračoval v trestnej činnosti a prípadne dokonal trestný čin, o ktorý sa pokúsil,“ uvádza sa vo vyjadrení hovorcu Krajskej prokuratúry Milana Filička.

Zbitý ortopéd

V ortopedickej ambulancii došlo k napadnutiu lekára Róberta Š. Útočníkmi mali byť 31-ročný Martin P. so svojou matkou, lekárkou Evou P. (63). K potýčke údajne došlo pre dlh za prenájom ambulancie. Napadnutý lekár Róbert Š. ju odkúpil približne pred tromi mesiacmi práve od kolegyne.

„Robert má úväzky aj v iných ambulanciách, takže Eva ho podľa potreby zaskočila. Nezhody medzi nimi vyvolali dlžoby, ktoré sa vyšplhali na niekoľko tisíc eur,“ uviedol pre Plus JEDEN DEŇ lekár, ktorý si neželá byť menovaný.

Rozvadili ich dlhy

„To, že mala finančné suchoty, bolo známe, požičiavala si peniaze, a keď dlhy nevracala, veritelia ju hľadali aj na pracovisku. Úhrada nákladov spojených s prevádzkou ambulancie preto zostala na Róbertovi. Samozrejme, že sa mu to nepáčilo a chcel problém riešiť. Tento krok sa však nepozdával synovi ortopedičky Martinovi,“ tvrdí lekár.

Otázka matke

Žena zavolala kolegovi a iniciovala stretnutie. „Útočník sa priviezol k poliklinike taxíkom, v ruke niesol veľkú tašku. Ortopéd dorazil na stretnutie okolo 15.00 h. Keď vošiel do ambulancie, vyrútil sa na neho muž, ktorý mal na hlave kuklu. Ortopéda zložil na zem paralyzérom,“ tvrdí náš zdroj. Šokovaný lekár však strhol pri súboji útočníkovi kuklu z hlavy. „Keď syn zistil, že jeho identita je odhalená, mal sa obrátiť k lekárke a povedať: "Mama, čo teraz?“ prezradil zdroj z prostredia polície.

Útek sa nepodaril

Nasledovali útoky nožom, obuškom a päsťami. Podľa zranení a spôsobu vedenia útoku nešlo o „príučku“, ale skôr to svedčí o tom, že útočník akoby chcel mladého ortopéda zlikvidovať. Po bitke plánovali útočníci ujsť, ale zdravotná sestra, ktorá počula spoza zatvorených dverí volanie o pomoc, zalarmovala políciu.

Ulakomili sa na cudzie

Muži zákona ešte dlho po incidente zaisťovali stopy v okolí polikliniky, keďže (ne)podarená dvojica zbitého lekára pri odchode obrala o jeho osobné veci – peňaženku, kreditné karty a kľúče od auta, ktoré zahodili pri odchode.

Zhabané auto

V sobotu dokonca policajti zaistili pre účely vyšetrovania auto lekárky, ktoré bolo zaparkované pred poliklinikou. Momentálne je napadnutý lekár v domácom liečení. V ambulancii sa od incidentu neordinovalo, stále je policajne zapečatená.