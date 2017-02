Biznis v Tatrách: Nahradia legendárne jazierko tenisové kurty?

Stankovič organizoval tenisový turnaj v Košiciach, posledné roky v Poprade. Vždy k nám dotiahol svetových hráčov. Tvrdí, že ak by bol turnaj v Tatrách, môže byť ešte kvalitnejší. Preto chce nový areál vybudovať pri Jazierku v Tatranskej Lomnici, blízko zjazdovky. „Som azda jediný investor, ktorý nechce stavať v Tatrách apartmány,“ prízvukuje.

„Pozemky sú vzácne, ale kvalitný turnaj sa nedá robiť na periférii, tenis je spoločenská udalosť,“ vysvetľuje. Ak mu vraj zámer neodobria, Slovensko príde o turnaj. Chce postaviť tri tenisové kurty, všetky by mohli miestni využívať bezplatne. Počas turnaja by postavil aj jeden provizórny, zároveň centrálny kurt pre 2 500 divákov. Má ísť o investíciu od 300- do 350-tisíc eur.

Lenže pre mnohých miestnych ide o výnimočnú lokalitu. „Jazierko je mýtické miesto, kde sme toho veľa prežili. Prirovnal by som to napríklad k bratislavskému PKO. Aj ja patrím k tým, ktorí veria, že k výstavbe kurtov nakoniec nedôjde,“ povedal obyvateľ Tatranskej Lomnice Tomáš Tišťan. Areál, kde má vzniknúť športovisko, dalo mesto Vysoké Tatry do dlhodobého prenájmu.

Od súčasného nájomníka si ho chce Stankovič prenajať, k čomu potrebuje súhlas mestských poslancov. Návrh v jeho prospech predniesol poslanec Gabriel Jamnický. Nie všetci s ním súhlasia. Proti je napríklad poslanec Michal Hanč. Návrh ho vraj šokoval a vydesil. Primátor Vysokých Tatier Ján Mokoš vraj s rozhodnutím ešte počká. Šport v Tatrách podporuje, ale nový areál si vie predstaviť inde.