Boj o luxusnú vilu na Pereši skončil: Dom Mojsejovcov má nového majiteľa!

Ťahanice okolo slávneho domu na Pereši sa konečne skončili. Novým majiteľom kedysi luxusnej vily na Pereši sa stal Versače.

"Vyplatil som všetky dlhy a pohľadávky. Koľko ma to stálo, si nechám pre seba, to sa neprezrádza. Isté však je, že špekulácie okolo vlastníctva so zápisom môjho mena v katastri skončili," povedal nám Versače.

S Kabrheľom sa Mojsejová súdila o viac ako 853-tisíc eur, ktoré jej mal požičať. V civilnom spore síce uzavreli zmier, no v trestnom konaní ju poslal súd za podvod na 10 rokov za mreže.

"Ja k tomu nemám čo povedať, nie som vlastníčkou domu, darovala som ho Braňovi, ktorý ho za mojím chrbtom predal," vyjadrila sa na margo vily na Pereši Mojsejová.

Všetko sa začalo už v roku 2011, keď Nora Mojsejová darovala dom na Perešili manželovi Braňovi. Tento právny úkon napadol Norin kamarát František Kabrheľ.

Podal trestné oznámenie na Mojseja. „Som presvedčený, že opakovane ide o účelový prevod v úmysle ukrátiť moju pohľadávku, ktorú si nárokujem v civilnom spore o vrátenie pôžičky," povedal nám vtedy Versače.

Súd vtedy až do ukončenia sporu zakázal s nehnuteľnosťou nakladať. Dôvodom bol hlavne fakt, že Mojsejovci si v roku 2005 až 2008 vzali od banky pôžičky, za ktoré ručili domom, no prestali ich splácať.

Dlhy mal potom údajne vyplatiť Ján K., na ktorého banka presunula záložné právo. Neskôr v roku 2013 bola pohľadávka presunutá na firmu Viggo Slovakia.

Jej majiteľom je Tomáš T. ten sa vraj pokúsil dom predať, no Okresný súd Košice II mu až do skončenia sporu zakázal predbežným opatrením s vilou nakladať.

2011 - Dom na bystrickej ulici v MČ Košice Pereš darovala Nora Mojsejová svojmu manželovi Braňovi, ktorý sa stal výhradným vlastníkom. Versače darovaciu zmluvu napadol. 2012 - Po hádke s Braňom sa Nora z vily na Pereši odsťahovala do sídla svojej firmy, kde bývala mesiac 2013 - Banka presunula záložné právo na Košičana Jána K., ktorý údajne dlhy vyplatil. Pohľadávka bola však prevedená na firmu Viggo Slovakia 2016 - Vila opäť zmenila majiteľa. tentoraz išlo o istého Karola T. 2016 - Versače vraj vyplatil vśetky dlhy a podľa listu vlastníctva je výhradným vlastníkom vily na Pereši práve on

