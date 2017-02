Brutálna smrť Slováka v Kanade: Ľuba z Košíc dobodali, mŕtvolu našiel psíčkar!

Informoval o tom web vancourier.com.

61-ročný muž pôvodom z Košíc odišiel z Česko-Slovenska na prelome 80. a 90. rokov minulého storočia. Medzi priateľmi bol známy pod prezývkou Bobor. Ľudia z jeho okolia si myslia, že tragicky zahynul pre svoj koníček – fotografovanie.

Bobor sa totiž vydal sám uprostred noci do ulíc s fotoaparátom, no namiesto krásnych záberov našiel smrť. Stalo sa to asi pol kilometra od domu, v ktorom Lubo Kuník žil.

Podľa polície bol muž dobodaný, zraneniam podľahol na mieste. Páchateľ spravodlivosti stále uniká. Hoci jeden podozrivý už v policajnej cele skončil, napokon bol prepustený.

„Chodím na internet každú hodinu dúfajúc, že polícia niekoho chytila,“ povedala Ľubova nešťastná kamarátka Wendy Khandlová, ktorá patrila do skupiny Slovákov a Čechov, ktorí odišli zo svojej domoviny a usadili sa v Kanade. Ľuba veľmi dobre poznala a často s ním chodila do prírody.

„Sme všetci veľmi smutní, no najmä nahnevaní, že zomrel takou hroznou a nezmyselnou smrťou,“ dodala.