Otrasný nález medzi domami: V žumpe pod poklopom našli rozkladajúce telo. Patrí nezvestnej Miške (20)?

Celé Abranovce sú od nedele večera hore nohami! Miestny chlapec tu našiel medzi domami rozkladajúce sa mŕtve ženské telo.

Na nález ho upozornil silný zápach, keď šiel po drevo k šope.

Preto odkryl poklop na jame a naskytol sa mu hrôzostrašný pohľad.

Na miesto postupne prišli desiatky policajtov a technikov. Prípad hodiny dokumentovali, prečesávali okolie nálezu.

Prizvali aj súdneho znalca z odboru patológia.

Pred zmiznutím volala s priateľom

Podľa našich informácií je nebohou tri mesiace nezvestná Michaela Szczureková (20) z Kechneca (okres Košice-okolie).

Mladá žena naposledy žila so svojim priateľom v jeho byte v obci Svinia (okres Prešov).

Ostatný raz sa mu ozvala 27. februára večer. Uviedla, že je v Prešove v obchodnom dome, kde nakupuje. No nevrátila sa k nemu ani už o sebe nedala vedieť. “Ani svojim príbuzným,” informovala v marci prešovská policajná hovorkyňa Jana Migaľová, kedy žiadala verejnosť o pomoc pri pátraní po nezvestnej Miške.

Policajti sliedili aj v miestnom chráme Hare Krišna

Po hľadanej sa zľahla zem, zmizla bez stopy. Tá posledná viedla do obce Abranovce (okres Prešov).

Snorili tam po nej aj policajti, prekutali celé okolie obce, zašli aj do osady či do kláštora prívržencov hnutia Hare Krišna. Avšak Michaelu nenašli. “Policajti nám oznámili, že do rána do štvrtej bola v jednom z domov, potom ju posadili do autobusovej zastávky a odvtedy o nej nevie nikto nič,” informoval po pátracej akcii v marci starosta obce Abranovce František Štofko.

No všetky indície naznačujú, že nájdené telo patrí mladej žene, ktorej stopa sa končila práve v tejto dedine.

Správu budeme aktualizovať.