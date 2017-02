Prešovský župan Chudík bije na poplach: Chcú zastaviť výstavbu diaľnice D1!

Podľa analytikov možno inými riešeniami ušetriť 400-miliónov eur. No Chudík tvrdí, že analytici iba počítali a svoje tvrdenie neopierajú o odborné stavebné riešenie problému. Nazval ich analytikmi, ktorí “čarbú prstom po mape.”

Jedna vec je totiž pohľad finančný a druhá vec pohľad odborný. A na ten pozabudli a podľa župana navrhujú riešenia bez znalosti veci a miestnych podmienok.

“Situácia je úplne iná a rozruch je zbytočný,” dodal Chudík.

Stopka pre Prešov

Podľa ľudí z ministerstva Petra Kažimíra by sa nemal stavať obchvat Prešov západ - juh, ale východný obchvat. No plánovaný úsek je už vysúťažený za 356-miliónov eur, predpokladaná cena východného obchvatu je 280-miliónov, bez ceny vykúpených pozemkov. K tomu však treba vyhotoviť nový územný plán mesta.

“Keby sme túto vec urobili a zastavili výstavbu D1 západ-juh a išli týmto variantom, je to stopka pre Prešov na minimálne 10 rokov.“

Podstatné je však podľa neho v tejto súvislosti aj to, že rozvoj mesta je plánovaný práve východným smerom, lebo stavať do kopcov je nevýhodné.

“Preto obchvat týmto smerom nie je dobré riešenie,” dodal Chudík.

No čo je podstatnejšie, ak by sa urobil východný obchvat s úsekom cesty prvej triedy vo forme štvorprúdovky cez mesto, čo je ďalších 150-miliónov, vtedy by sa malo ušetriť 400-miliónov eur. No táto analýza však má podľa župana chybičku krásy v tom, že do toho nie je zarátaná R4 ani dokončenie spojenia diaľnice od Popradu smerom na Košice.

“Takže z tých ušetrených by bol len východný obchvat a úsek cesty I/68 centrom mesta. Po odbornej stránke je to na hlinených nohách postavené, lebo tým pádom nedôjde k spojeniu D1 Bratislava - Košice,” dodal.

Celé to zhrnul takto: “Z analýzy zreteľne vyplýva, že vtedy sa ušetrí 400-miliónov, keď sa postaví východný obchvat za 280-miliónov a za 150-miliónov štvorprúdovka. Teda, že sa vynechá napojenie chýbajúcej časti diaľnice od Popradu na Košice a výstavba cesty R4.”

Pritom výstavba juhozápadného obchvatu za 365-miliónov je už pred podpisom, môže sa začať stavať. A je už vydané aj stavebné povolenie na spojenie štátnej cesty pri Veľkom Šariš s diaľnicou D1 na Poprad za 190-miliónov eur. Na ďalší úsek by sa malo vydať povolenie už v tomto roku. Dokopy to vychádza na 535-milónov už aj s výkupom pozemkov.

“Tam, kde sa im hodilo, prirátali aj ceny pozemkov, inde nie. Nehovorili o územnom pláne a ostatných veciach. No keď si to spočítame dokopy, ušetrí sa iba okolo 40-miliónov matematicky,” dodal Chudík.

Podľa primátorky Andrey Turčanovej sa novonavrhovaným riešením mesto vráti o 40 rokov dozadu a pri rýchlosti štátnych úradníkov sa celá výstavba zastaví na minimálne 10 rokov.

Toľko totiž bude trvať vypracovanie nových projektov, plánov, hodnotení vplyvu na životného prostredie. “Cez najväčšie sídlisko nám tu denne prejde 3-tisíc kamiónov tranzitnej dopravy. Ľudia sú unavení z hluku,” uviedla. No dvihla varovný prst: “Máme posledné programovacie obdobie, kedy môžeme čerpať prostriedky z eurofondov. Keď teraz to nepostavíme, tak už nikdy!”