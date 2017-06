David Hasselhoff na Slovensku: Bláznivá noc a krásne východniarky

Z najkrajšej pláže sveta v americkom Miami prišiel na prešovské prírodné kúpalisko Delňa.

Tam sa totiž konal hudobný festival, ktorý organizuje Miro Tásler z IMT Smile a David Hasselhoff prijal pozvanie. Ako spevák, ktorý začal svoju hudobnú kariéru okolo roku 1980 a vydal viac ako 40 zlatých a platinových nahrávok po celom svete, tu zaspieval svoje najväčšie hity. Veď napríklad svoju pieseň "Looking for freedom" zaspieval na vrchu Berlínskeho múra pre viac ako 1 milión ľudí počas novoročných osláv zjednotenia Nemecka v roku 1989.

Býval v hoteli s osobitým štýlom

V metropole Šariša strávil legendárny herec žijúci na pláži v Južnej Kalifornii niekoľko dní, ubytovaný bol v hoteli Villa Plaza. “Cítim sa v Prešove fantasticky, je to jedna úžasná krajina, kde som včera strávil bláznivú noc,” opísal v pondelok svoje pocity z nedeľnajšieho vystúpenia.

Uviedol, že tu stretol veľa neskutočne milých ľudí, ktorí ho srdečne privítali a ktorí milujú jeho hudbu. “A teraz mám oveľa väčšiu túžbu robiť ďalej šou. Keď som si ľahol do postele, tak som si povedal, že tu bola jedna z mojich najlepších,” dodal.

Na Slovensko sa chce vrátiť budúci rok v apríli na turné. Pochválil naše dievčatá: “Je vôbec všeobecne známe, že dievčatá z bývalého Československa sú veľmi pekné.”

No na záver tejto témy zareagoval prekvapivo: “Vaše dievčatá sú cool, ale ja už mám 68 rokov. Už nie som ten muž z minulosti.”

Ženy musel odháňať?

Posťažoval sa, že ako príťažlivý a úspešný chlap musel vynaložiť námahu, aby sa držal pri zemi. “Je to ťažké. Uvedomuje si, že takýto záujem patrí k mojej práci. Ale aj ja potrebujem aj priestor pre seba, no rád sa so svojimi fanúšikmi stretnem a odfotím sa s nimi,” dodal.

Plánuje ochutnať nejaké dobré slovenské jedlo. V nedeľu si dal pirohy a veľmi mu chutili. “Mám izbový servis, lebo pre mňa je ťažké ísť von, každý sa chce fotiť, zastavuje ma. Mám to síce rád, ale neviem či by som popri tom mal čas na jedlo. Ale chcel by som sa ísť pozrieť do mesta, lebo vyzerá, že je krásne,” prezradil.

Na radu novinárov, aby ochutnal bryndzové halušky, povedal so smiechom: “Okej, ale ak mi od nich bude zle, tak si vás vyhľadám a uvidíte.”

Novú Pobrežnú hliadku už videl

A čo prezradil o novom kinohite Baywatch založenom na kultovom seriáli, v ktorom v 90-tych rokoch stvárnil hlavnú hviezdu? “Mal som súkromné premietanie, bol som aj na premiére v Miami. Nie je to to isté, čo môj Baywatch. Ale je to urobené zaujímavo. Mitch Buchanan je iba jeden. Nový hlavný predstaviteľ je cool. Hrá to po svojom, tiež je jedinečný, ale nie je to Mitch. Bolo to zábavné vidieť.”

Na otázku, či by si ešte trúfol vziať plavák a ísť zachraňovať topiaceho sa, vyhlásil: "Toto je za mnou, z toho som už unavený.”