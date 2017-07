Desivý OSUD Petríka: Chlapčeka opustila mama, potom prišla smrť

Peťko sa viezol ako spolujazdec v bielom športovom osobnom aute Chevrolet Corvette, ktoré malo americké evidenčné čísla.

Jeho šofér prešiel do protismeru a čelne sa zrazil s oproti idúcim autom Hyundai Jet.

Nehoda sa stala v stredu dopoludnia neďaleko Popradu v smere na obec Hozelec.

Ani záchranári ho nedokázali oživiť

Privolaní leteckí záchranári sa snažili chlapca desiatky minút oživovať, no nedalo sa mu už pomôcť. “Utrpel rozsiahle poranenia viacerých častí tela, ktorým podľahol aj napriek snahe záchranárov oživiť ho na mieste,” informovala hovorkyňa leteckej záchrannej služby Air Transport Europe Zuzana Hopjaková.

Posádka sa vrátila na svoju základňu bez pacienta. Dvoch zranených pozemnými sanitkami previezli záchranári do popradskej nemocnice. Jeden z vodičov utrpel ľahké a druhý ťažšie poranenia.

Mama oňho nemala záujem

“Je to hrozné, dotýka sa ma to, lebo som ho Peťka poznal. Ešte včera som chlapčeka videl bicyklovať sa po dedine. Je mi to veľmi ľúto,” povedal nám starosta obce Brestov Jozef Šoltís.

Podľa našich informácií Petríka vychovával jeho otec, mama o neho odmala nejavila záujem.

Bývali u babky, otcovej mamy. Tá robí v dedine školskú kuchárku, o vnúča sa starala s láskou.