Deväť obcí v najvýchodnejšom cípe Slovenska čakajú vážne problémy: Zostanú obyvatelia bez práce?

Dotknuté obce ležia v lone Bukovských vrchov so strmými stráňami a hlbokými lesmi. Ťažba dreva a lesohospodárstvo je tu takmer jediným možným zdrojom obživy.

Štátny podnik nepriamo zamestnáva desiatky obyvateľov doliny, nepriamo núka prácu aj obchodným partnerom. Donedávna vykazoval dobré ekonomické výsledky. No nová ministerka riaditeľa odvolala, vedením poverila iného.

Alexej Németh (64) bol dlhoročným riaditeľom LPM v Uliči. Predčasom ho odvolali a je jedným z tých, ktorí teraz dostali výpoveď. “Za môjho vedenia podnik dlhodobo hospodáril so ziskom, pohľadávky viac ako dvojnásobne prevyšovali záväzky, na účte sme mali okolo milióna eur,” vraví.

Miestni sa obávajú, že ide aj o snahu získať poľovné revíry, ktoré sú v majetku štátu. “Bol o nich vždy veľký záujem. Dvom ministrom pôdohospodárstva som povedal, že ich neprenajmeme napriek ich súhlasu pre určitú skupinu,” šokuje. Podľa neho v podniku plánujú ďalšie prepúšťanie nepohodlných, medzi ktorými sú aj vlastníci pôdy a odborne zdatní dlhoroční pracovníci.

Najnovšie sa rozpráva sa aj o rozdelení podniku na lesnú a poľnohospodársku časť. To by však podľa miestnych znamenalo prepúšťanie a hrozbu zániku firmy. V LPM pracuje približne 220 ľudí, z toho okolo 60 z okolitých obcí. Robí pre nich ďalších 120 živnostníkov. “Je to najväčší zamestnávateľ v tomto území, chceme, aby tu bol a nezanikol, lebo tu vznikne ďalšia hladová dolina,” vraví starosta obce Zboj Ladislav Ladomirjak.

Rovnaký postoj zaujal prvý muž obce Ulič Ján Holinka: “Budeme bojovať za to, tak ako v minulosti za ministra Becíka, aby LPM ostala štátnou firmou a aby ostalo družstvo aj lesy pokope a nedelili ju. Vzhľadom na vzhľad doliny a obhospodarovanie pôdy a lesov je lepšie, ak sa o to stará jeden právny subjekt.”

LPM nedávno zvýšila cenu vlákninové dreva z 35 na 50 eur za kubík. “Ja tieto ceny nesledujem,” vravel najprv starosta Holinka. Keď sme namietali, že obyvatelia boli doteraz odkázaní na kúpu dreva z tohto podniku, zmenil rétoriku: “O ceny sa budem určite zaujímať u nového vedenia.”

Ministerstvo: Budeme prijímať!

Podľa ministerstva pôdohospodárstva (MP) bol bývalý riaditeľ odvolaný pre dôchodkový vek, nový bude menovaný po výberovom konaní. Za uplynulý rok očakávajú kladný hospodársky výsledok.

Zníženie počtu zamestnancov sa plánuje v súlade s pripravovaným hospodárskym zámerom a zmeny organizačnej štruktúry. “Podnik plánuje vybudovať štiepací uzol na výrobu štiepaného palivového dreva pre miestnych spotrebiteľov, čím sa aj predpokladá vytvorenie nových pracovných miest. Zároveň sa uvažuje s vytvorením nových pracovných miest v poľnohospodárstve,” informoval hovorca MP Vladimír Machalík.

Rušenie firmy odmietol. Na margo cien pre maloodberateľov uviedol, že v ponuke pre nich má aj haluzinu v cene za 17 eur za kubík. “Žijú tu väčšinou starší ľudia, ktorí si nemôžu ísť do neprístupného terénu zbierať haluzinu a preto sú odkázaní na drevo alebo na odrezky. No tie predávajú súkromnej firme za 10 eur za kubík a ľudia si ich nemajú možnosť kúpiť,” reagujú miestni.