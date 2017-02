„Diaľkové štúdium“ na základnej škole? Vysoká absencia školákov

Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Michalovciach v dvoch prípadoch obvinil z prečinu ohrozovania mravnej výchovy mládeže rodičov maloletých detí. „Títo, ako zákonní zástupcovia napriek povinnosti nezabezpečili, aby ich deti riadne navštevovali školu a tým im umožnili viesť záhaľčivý spôsob života,“ informovala košická krajská policajná hovorkyňa Jana Mésarová.

Diaľkové štúdium?

„Na upozornenia školy rodičia nereagovali primerane a nevykonali žiadne opatrenia, ktoré by viedli k náprave vo výchove ich detí. V jednom prípade dieťa vymeškalo v prvom polroku školského roka 2016/2017 celkom 270 neospravedlnených vyučovacích hodín, v druhom najmenej 303 neospravedlnených vyučovacích hodín,“ spresnila Mésarová.

Je jasné, že takáto absencia sa negatívne prejavila na výchovno-vzdelávacích výsledkoch obidvoch žiačok. Obvineným rodičom maloletých detí za tento skutok hrozí trest odňatia slobody na šesť mesiacov až 5 rokov.

Zriaďovateľ je bezmocný

Starosta Iňačoviec Ľubomír Macko o danom prípade nemal informácie, ale neprekvapila ho vysoká absencia školáčok. „Je bežné, že deti sú so svojimi rodičmi v Anglicku a samozrejme, že do školy nechodia. Riešime to v spolupráci s príslušným úradom práce a políciou, ale je to veľmi ťažké. Naša snaha nestačí, ak chýba ochota zo strany rodičov,“ posťažoval sa Macko.

Hranica 15 vyučovacích hodín

Jana Lukáčová, hovorkyňa Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny spresnila, že vedenie školy má povinnosť hlásiť nedochádzku žiaka vtedy, keď má viac než pätnásť neospravedlnených hodín. „Hneď potom nasledujú naše opatrenia, ktoré by mali viesť k náprave. Je pozastavené vyplácanie rodinných prídavkov zákonným zástupcom, tie dostáva osobitný príjemca, v danom prípade obec. Dozor nad rodinou vykonáva sociálna kuratela,“ dodala Lukáčová.

Odoberanie detí

Keď prijaté opatrenia nepomáhajú a záškoláctvo pokračuje, je vykonaná diagnostika a analýza rodiny, sprísni sa nad ňou dohľad a kontrola. „Ak sa všetko míňa účinku, žiak končí v detskom domove alebo reedukačnom ústave,“ zdôraznila hovorkyňa.