Do Prešova mieri super hviezda: Zaujmú ju viac krásne sexi baby alebo originálne jedlo?

Najsledovanejšia americká televízna hviezda na svete, ktorú zapísali aj do Guinessovej knihy rekordov, smeruje do Prešova. Príde zahrať na trojdňový Dobrý festival, ktorý organizujú bratia Táslerovci z IMT Smile tento víkend. Vystúpenie hviezdneho Davida Hasselhoffa je naplánované v nedeľu večer. Prešovčania nám prezradili, čím by ho potešili.