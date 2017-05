Srdcervúca rozlúčka s hasičmi z vrtuľníka smrti: Zo synových slov vám vyhŕknu slzy!

Dvaja vynikajúci odborníci, inštruktori a zakladatelia leteckej hasičskej záchrannej skupiny, ktorou zachraňovali ľudí a majetok po celom Slovensku, tragicky zahynuli 10. mája pri páde policajného vrtuľníka počas výcviku záchrany a evakuácie osôb na prešovskom letisku.

Pred pohrebným obradom ich minister vnútra Róbert Kaliňák za “kreovanie a rozvoj leteckej hasičskej záchrannej služby a záchranného zboru a za zodpovedný výkon štátnej služby a osobný podiel na dosahovaní mimoriadnych služobných výsledkov” mimoriadne povýšil in memoriam.

Radoslava Lacka do hodnosti plukovníka a Petra Toďora do hodnosti kapitána. Povýšenia odovzdal najbližším rodinným príslušníkom.

Previezli ich celým mestom

Po krátkom obrade sa smútočný sprievod vybral cez celé centrum mesta do Konkatedrály sv. Mikuláša.

Rakvy niesli na hasičských autách, na ktorých v stoji držali čestnú stráž kolegovia zosnulých.

Po cirkevných obradoch, ktoré viedol vojenský ordinár biskup František Rábek, sa za rodiny prihovoril syn R. Lacka Radovan: “Chcem povedať pár slov, viem že tatik aj Peťo by si to vážili.”

Poďakoval sa za prípravu smútočnej ceremónie, otcovým kolegom z pozemnej i leteckej záchrany i priateľom.

Dodal, že nikdy by si nepomyslel, že podobná tragédia môže zasiahnuť aj ich. “Môj ocko a Peter boli najlepší kamaráti. Viackrát mi povedal, že ak by bol Peťo v ohrození, tak by ho zachraňoval s nasadením vlastného života. A nechcel, aby mu to niekto vyčítal. Cítil to ako povinnosť a Peťo by urobil to isté. Žiaľ, odišli obaja. Ale verím, že ani jeden z nich by nebol rád, keby sme smútili. Chceli by, aby sme udalosť vnímali, že to tak chodí. Veľmi si vážim, že ste si našli čas a prišli vzdať im poctu.”

Zachraňovali iných, ich sa nepodarilo

Minister R. Kaliňák i prezident hasičského zboru Alexander Nejedlý vyzdvihli profesionalitu oboch zosnulých, ktorých osobne poznali. „Je to veľmi ťažké pre nás všetkých, lebo 20 rokov priamo pri výkone služby nezomrel žiadny hasič. Je to strata, pretože to boli najlepší leteckí záchranári, boli to naši učitelia, ktorí učili tých najlepších špecialistov, aby zvládali tie ťažké situácie,” uviedol Nejedlý.

Zdôraznil, že napriek tejto tragédii nijaký model leteckej záchrany nesmie zaniknúť, lebo ľudia ich pomoc potrebujú.

Podľa Kaliňáka to neboli to obyčajní chlapi. "Boli to skutoční anjeli v hasičských uniformách, pravidelne nasadzovali svoj život, aby pomáhali iným. Zachránili desiatky ľudí, ale, bohužiaľ, už sme my nezachránili ich,” dodal R. Kaliňák.