Prekvapivá ponuka od parkovacej spoločnosti: Teraz sú na ťahu košickí radní!

EEI tým reagovala na list Lazúra z októbra 2016, kde mesto firmu oficiálne požiadalo o doplnenie stanoviska k založeniu spoločného podniku za účelom zabezpečenia parkovania na území mesta. V stanovisku EEI sa uvádza. "Analyzovali sme podnety, ktoré v súvislosti s možnosťou založiť spoločný podnik s mestom Košice vedenie mesta vyslovilo a predkladáme návrh, ktorý zohľadňuje všetky tieto požiadavky,“ povedal mediálny zástupca firmy EEI Karol Wolf a dodal, že spoločnosť je pripravená rokovať o týchto návrhoch s predstaviteľmi mesta.

Dve varianty

„Predpokladáme, že o tomto budú informovaní poslanci mestského zastupiteľstva, príslušné odborné útvary mesta a iní zodpovední činitelia,“ dodal Wolf s tým, že spoločná parkovacia spoločnosť pre obsluhu parkovacích systémov na území akéhokoľvek mesta je štandardne využívaný inštrument na celom svete. EEI navrhuje dve varianty vzniku spoločného podniku.

Prvou je vznik novej parkovacej spoločnosti, ktorá sa bude venovať výlučne parkovaniu na území mesta Košice. V nej navrhujú pomer 50:50 bez nutnosti mesta vložiť do firmy priamu finančnú investíciu.

Ako druhú variantu ponúka Košiciam majetkový vstup do celej spoločnosti EEI a príslušný podiel na všetkých výnosoch firmy zo všetkých projektov, ktoré firma na území Slovenska realizuje. V takomto prípade by výška podielu mesta zodpovedala výsledkom expertného ocenenia firmy EEI v čase vstupu mesta do firmy.

Rozhodnutie nebude jednoduché

„Druhý variant by pravdepodobne vzhľadom na veľkosť a trhové postavenie EEI znamenal minoritný podiel mesta Košice na celej spoločnosti. Detaily, záväzky, povinnosti a možnú štruktúru obidvoch možností popisujeme v liste riaditeľovi magistrátu,“ spresnil Karol Wolf. Ďalším krokom by malo byť rokovanie expertnej skupiny s účasťou odborníkov mesta a zástupcov firmy.

Čo na to mesto?

Aktuálny návrh bude mesto Košice ešte analyzovať, je z ich pohľadu dôležité, že obsahuje podmienku minimálne 50-percentného podielu mesta v spoločnom podniku. "Mesto Košice sa zároveň stane reálnym spoluprevádzkovateľom parkovacieho systému. Bez toho, aby investovalo čo i len jedno euro, bude minimálne 50-percentným vlastníkom investície do parkovacieho systému," reagovala hovorkyňa mesta Linda Šnajdárová.

Väčší prehľad

"Zároveň sa mesto Košice vyhne mnohomiliónovým súdnym sporom, ako tomu bolo pri protiprávnom vypovedaní zmlúv v kauzách Strelingstav a Outclaim. Veríme, že tento model uspokojí aj odporcov doterajšieho zavádzania parkovacieho systému, ktorí mystifikovali verejnosť tvrdeniami, že mesto takto prichádza o milióny eur," zdôraznila Šnajdárová. Predpokladajú, že v spoločnom podniku tieto iluzórne milióny určite neuniknú pozornosti mesta.