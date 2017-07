FOTO Fronty v Slovenskom raji: Pomôžu na rebríkoch počítadlá?

Na čo nezabudnúť?

O odeve a topánkach turistov, by záchranári mohli rozprávať celé hodiny. Videli už turistov bez topánok, ženy v sandálkach, nevhodne oblečených, chýba im napríklad plášť do dažďa, vibramy, ale aj teplejšie oblečenie. V horúčavách zasa prikrývka hlavy, dostatok nápojov a jedlo.

Kedy vyraziť do hôr?

Ľudia by si mali privstať a vyraziť na túru hneď po východe slnka, nie ako býva zvykom spať do poludnia a potom vykročiť do hôr. Aj návštevný poriadok hovorí o tom, že pohyb turistov na území NP je časovo ohraničený východom a západom slnka. Volala im turistka, že má problém. Vraj sa naraz zamračilo a ona sa nevie zorientovať v teréne. Chlapi jej pomohli, ale vôbec nešlo o blížiacu sa búrku, ale zmrklo sa pred nocou.

Vstupné do Raja

Je v ňom aj postenie - ale platí iba vtedy, ak sa vám úraz stane na turistickej trase. Ak z nej odbočíte do voľného terénu,už neplatí. Preto je dobré pri vstupe na trasu zaplatiť ďalšie poistenie - 0,20 eura na osobu a deň. Potom ste poistení v každom prípade a na každom mieste.

Cena návštevného lístka do Národného parku Slovenský raj

(príspevok na obnovu technických zariadení)

1-dňový lístok: