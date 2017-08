FOTO Nora Kabrheľová Mojsejová: Štipľavý odkaz exmanželovi Braňovi po výbuchu v tatranskom apartmáne

Silná explózia zaznela desať minút pred pol desiatou večer.

Zatiaľ neznámy páchateľ sa už po niekoľký raz pokúsil poškodiť majetok a vystrašiť známeho rockera.

Nástražný výbušný systém mu v minulosti už poškodil dva okná na prízemí dvojizbového bytu v apartmánovom dome. Jedno z nich doteraz nie je nahradené, okenný otvor je zadebnený tabuľou z drevotriesky. Nad nimi sú nainštalované kamery a na tabuli je nálepka s oznamom o monitorovaní priestoru kamerovým systémom.

Tentoraz sa ktosi pokúsil uložiť bombu v podchode, k bočným oknám vedúcim zrejme k sociálnym zariadeniam Mojsejovho bytu, ktorý podpaľača pravdepodobne vyrušil.

„Keby som nebol vyšiel, páchateľ by bol zámer dokonal,“ uviedol pre Plus JEDEN DEŇ Mojsej.

Ten má v tom jasno, kto za útokom stojí. Je presvedčený, že výbuch je odozvou na ním podané trestné oznámenie na isté osoby, ktoré ho bombardujú SMS-kami a telefonátmi kvôli prepisu apartmánu. Keďže sa nemieni podvoliť ich požiadavkám toto má byť výsledok.

Čaká ich súdny proces

Za prípadného útočníka Mojsej označil istého Nitrana. Spevákova exmanželka Nora je v súčasnosti vydatá za účastníka reality show Mojsejovci Františka Kabrheľa, prezývaného Versače. Ten pochádza z Nitry.

Podľa Braňa je v hre vlastníctvo apartmánu, spor má rozhodnúť košický súd v septembri. „Účastníkmi som ja a Nitran, ktorý sa už teraz oháňa predbežným opatrením. Budem akceptovať rozhodnutie súdu, nech by bolo akékoľvek. Určite sa neznížim na úroveň mojich neprajníkov a nebudem ich ohrozovať bombami, ako sa to deje mne,“ dodal.

Pichľavý odkaz od Nory

No ak by chcel Mojsej čo i len náhodou spájať svoju exmanželku s útokom, Nora mu odkazuje toto: “Vyprosím si, aby ma takýto opilec bral do úst. Opilec a zlodej, ktorý mi doteraz nevydal moje veci. Nech si rozmyslí, čo rozpráva. Pretože podám ja naňho trestné oznámenie. Nech pochopí, že on mňa nezaujíma, ja s ním nemám nič. Ani súdny spor, ani nič iné,” uviedla rázne Nora Kabrheľová, ktorú sme zastihli v Chorvátsku, kde sa rekreuje už druhý týždeň.

Čítajte viac Ďalší výbuch u Mojsejovcov! Explózia vydesila obyvateľov

Výbuch pri Mojsejovom byte vo Vysokých Tatrách je už tretí v poradí. Naposledy ho takto zastrašovali vlani v januári. Predtým v lete, v tom čase bol práve na Srí Lanke. Zabezpečiť byt prišiel jeho syn Branislav, na ktorého Mojsej po rozvode s Norou byt prepísal.

Versače zúri

Norin súčasný manžel František Kabrheľ je z Mojsejovho obvinenia v šoku. A od zlosti sa rozhodol povedať, ako sa v skutočnosti veci majú: “Ja nemám nič spoločné s danými výbuchmi. Nič! Prečo by som si sám poškodzoval nehnuteľnosť, ktorú si od roku 2011 nárokujem. Ešte vtedy som podal žalobu a krajský súd mi vyhovel neodkladným predbežným opatrením.”

V tejto veci sa doteraz čakalo na súd s Eleonórou, vtedy Mojsejovou, dnes Kabrheľovou, o vrátenie pôžičky. Počas pojednávania nastal zmier, súd prehrala a priznala svoj dlh.

V septembri má ísť k tejto veci vypovedať a podľa Kabrheľa povie, za akých podmienok musela previesť danú nehnuteľnosť v roku 2009 darom na Braňa, aby obišli Versačeho. Lebo ešte ako manželia Mojsejovci si podľa Versačeho požičali od neho vyše 25-miliónov korún. Pri výpovedi vraj Nora povie aj to, prečo v roku 2011 jej vtedajší manžel Braňo previedol byt na svojho syna, ale údajne za manželkiným chrbtom.

Súdny zákaz je platný

Podľa verejne dostupného súdneho opatrenia nesmie vlastník spomínanej nehnuteľnosti v Tatranskej Lomnici nijakým spôsobom nakladať s bytom. Ani ho prenajímať. Majiteľom bytu je teraz Branislav Mojsej mladší. “A o ňom sa hovorí, že má problémy s drogami. Ja neviem, s akými ľuďmi sa on stretáva. Nechápem, prečo sa vyjadruje k tomu jeho otec, ktorý nie je vlastník bytu,” zamyslel sa Versače. “Domnievam sa, že to možno to robí Mojsej starší účelovo, aby poškodil danú nehnuteľnosť, ktorú si ja nárokujem a znemožnil mi jej ďalší predaj, keď ju získam súdnou cestou. Alebo to možno robí Vladimír R. z Michaloviec, bývalý vysokopostavený pracovník košického daňového úradu, s ktorým Mojsej starší organizoval ekonomickú trestnú činnosť. Konkrétne nadmerné odpočty DPH. Asi si oni medzi sebou takto vybavujú účty,” dodal razantne Kabrheľ.

Na margo zasielaných esemesiek Braňovi odvetil: “Ja môžem s ním v civilnom konaní komunikovať aj vyzývať ho ako žalovaného, aby sa so mnou mimosúdne dohodol.”

Mojsej hovorí o nátlaku

Braňo Mojsej zase obhajuje svoju pravdu. Nepriamo potvrdil, že je na neho a jeho rodinu vyvíjaný hrubý nátlak. „Prichádzajú za mnou týpkovia s kriminálnou minulosťou, ktorí ma neustále zastrašujú alebo mi dávajú ponuky na čudný biznis. Vrcholom bola SMS – ka, že ak neprepíšem apartmán v Tatranskej Lomnici na „módneho návrhára“, zbúra mojej mame dom v Smolníku,“ zdôveril sa nám Braňo. Uviedol, že prezieravo a z taktických dôvodov, aby jeho mamu nikto nestresoval, ju presťahoval do penziónu pre seniorov.

„Keďže už nemajú tromf v rukách, zmenili taktiku a opäť začali s výbuchmi. Je to už piaty v poradí,“ vysvetľuje Košičan. „V septembri bude v Košiciach súdne pojednávanie. V hre je vlastníctvo apartmánu. Účastníkmi som ja a Nitran, ktorý sa už teraz oháňa predbežným opatrením. Budem akceptovať rozhodnutie súdu, nech by bolo akékoľvek. Určite sa neznížim na úroveň mojich neprajníkov a nebudem ich ohrozovať bombami, ako sa to deje mne,“ hovorí nahnevane.

Peniaze zadržané u Braňa patrili Kabrheľovi

Versače nechápe, prečo sa Mojsej, ktorý už bol podľa neho právoplatne odsúdený za trestný čin falšovania a pozmeňovania verejnej listiny vyjadruje k tomu, že požiada listom ministra vnútra aj prezidenta policajného zboru o vyjadrenie k danej záležitosti. “On, ktorý úmyselne klamal vo výpovediach orgánom činným v trestnom konaní, takéto indivíduum s kriminálnou minulosťou a mozgom utopeným v liehu, má toľko drzosti, že žiada o vyjadrenia najvyššie štátne orgány,” rozohnil sa.

Spomínané odsúdenie bolo za políciou zadržanú hotovosť vo výške 226-tisíc euro, čo bola časť úrokov pre Versačeho za pôžičku a ktoré si nárokuje.