FOTO Slovák zaujal svetové médiá: V jeho dome nájdete jedinečné kúsky!

V meste Dobšiná na Novej ulici nájdete dom, ktorý sa na prvý pohľad ničím nelíši od ostatných. Jeho priestory však ukrývajú niečo nevšedné, čo získalo vďaka mladému Dobšinčanovi pozornosť zástupcov Slovenských rekordov.

Štefan Polgári sa od mladého veku zaujíma o výdobytky modernej doby, až sa dostal k recenzovaniu mobilných telefónov. Tie mu istým spôsobom prirástli k srdcu natoľko, že sa postupom času pustil do ich zbierania.



Výnimočný deň

Sobota 4. marca 2017 sa stala nezabudnuteľným dňom nielen pre mladého zberateľa, ale v konečnom dôsledku aj pre mesto Dobšiná. V tento deň sa totiž na území Dobšinej konal historicky prvý pokus o zápis do Slovenských rekordov.

„Asi pred dvomi rokmi som zbadal ponuku odpredaja väčšej zbierky mobilov, ktorú som odkúpil. Následne som do nej dokupoval niekedy kusy, prípadne aj ďalšie stovky mobilných telefónov až vznikla táto nevšedná zbierka. Ako zberateľovi mi v tomto smere ide najmä o dizajn a konštrukčné riešenie zariadení. Väčšina z týchto mobilov, ktoré tu nájdeme nebola predávaná slovenskými operátormi a výnimočných kusov v svetovom meradle v nich nájdeme zo 30,“ zhodnotil Štefan Polgári, ktorý podľa jeho slov naďalej mieni rozširovať svoju zbierku.

Všimli si ho aj vo svete

Tlačová agentúra Reuters s celosvetovou pôsobnosťou si všimla Múzeum starých mobilov v Dobšinej. Jedinečná zbierka zaujala aj renomovaný americký denník The New York Times, ktorý vo štvrtok zverejnil agentúrny príspevok na svojom webovom portáli.



„V časoch, keď každý mesiac prichádzajú na trh nové smartfóny, ponúka slovenský nadšenec technológií vo svojom múzeu starých telefónov výlet do histórie – keď mobily vážili viac než dnešné počítače a väčšina ľudí si ich nemohla dovoliť,“ mohli si prečítať čitatelia amerického denníka.



Dvadsaťšesťročný Slovák Štefan Polgári začal zbierať telefóny pred viac než dvoma rokmi a dnes má 1500 modelov, alebo 3500 telefónov celkovo, keďže niektoré modely má po viacerých kusoch. Múzeum zaberá dve izby v jeho dome v malom meste Dobšiná a otvorené bolo vlani.