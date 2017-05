FOTO Takto vyčíňalo počasie na východe Slovenska: Plávali aj smetné koše!

Nebol to pekný pohľad. Dedinku pri Rožňave zasiahol intenzívny dážď. To, čo nasledovalo potom však nikto nečakal. Miestny potok sa úplne vybrežil. Zatopilo viacero domov aj záhrad. Na miesto ihneď smerovali jednotky hasičov z Rožňavy. Tí sa doslova v mase vody brodili.

Obyvatelia obce sú už podľa našich informácií naučení, čo robiť v takomto prípade. "Za rok máme minimálne dvakrát takúto povodeň. Podľa mňa môže zato ten most, ktorý mali už v pondelok prerábať," hovorí obyvateľ obce Jozef.

Ďalší ľudia si pred bránami ukladali vrecia s pieskom, aby zabránili prieniku väčšieho množstva vody do svojich domov. Je pravda, že cez celú obec už v minulosti urobili protipovodňové opatrenia a rozšírili koryto potoka, ale niektoré miesta ešte treba spraviť.

Všetko to začalo v nedeľu, 7. mája 2017 popoludní. Búrka bola veľká. Následkom je to, že sa vylial miestny potok. Keďže všetka voda aj z okolitých obcí ide do Jovíc. V dedine je zaplavených niekoľko ulíc. Ľuďom vytopilo záhrady aj pivnice, museli zasahovať hasiči. Voda obcou unášala aj ťažké smetné koše.

"Došlo k vyliatiu obecného potoka. Voda zaplavila viaceré ulice, taktiež boli zaplavené domy, pivnice a garáže. Jednotka za spolupráci dobrovoľných hasičov postavila norné steny, ktoré zabraňovali ďalšiemu vniknutiu vody do obydlí. Pri zásahu boli použité čerpadlá na odčerpávanie vody. Na mieste zasahovali dve posádky, v počte šesť príslušníkov Okresného riaditeľstva hasičského záchranného zboru v Rožňave," zhrnul veliteľ zásahu Roman Znak.