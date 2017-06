FOTO Vysoké Tatry v letnom režime: NAJ trasy po našich veľhorách

Na začiatok sezóny turisti priamo čakali. „Bolo perfektne, hore síce trochu chladno, ale celé to bola jedna nádhera,“ povedala štvorica Bratislavčanov Daniel (36), Mirka (31), Karol (33) a Soňa (35). Išli od Taranských Matliarov od zastávky Biela voda (910 m) cez Šalviový prameň (1 210 m) k Zelenému plesu (1 550 m) a späť. Celkovo to trvalo päť hodín a prešli 14 km. V Tatrách je približne 700 kilometrov značkovaných chodníkov rôzneho stupňa obťažnosti.

Chodníky označené červenou farbou vyznačujú hrebeňové trasy, diaľkové majú modrú. Prístupové trasy sú uvádzané zelenou a spojky medzi trasami sú zas označené žltou farbou. V minulosti znamenal 16. jún v Tatrách otvorenie letnej sezóny a turisti tak mohli ísť pešo do hôr. Pred časom sa však prišlo na to, že návštevný poriadok v Tatrách je 13 rokov neplatný. Od štvrtka je však všetko inak, úrady to zmenili.

Najkratšia trasa

Lomnické sedlo (2 190 m)– Veľká Lomnická veža (2 214 m) - ide o najkratšiu trasu v dĺžke asi 500 metrov. Do Lomnického sedla sa turista dostane lanovkou, takže to zvládnu aj rodinky s deťmi. Asi 10-minútová prechádzka ponúka nádherné výhľady do Malej Studenej doliny, na Lomnický štít či Skalnaté pleso, ako i na Podtatranskú kotlinu. V roku 1970 sa tam nakrúcal kultový film Medená veža.

Najpríjemnejšia trasa

Štrbské Pleso (1 355 m) k vodopádu Skok (1 700 m) - od skokanských mostíkov sa začína prechádzka lesom, kosodrevinou až nad jej pásmo. Zároveň je to príjemný relax Mlynickou dolinou. K samotnému vodopádu sa dostanete asi za 1,5 hodiny, k nemu vedie výstupová trasa zabezpečená reťazami. Z miesta majú turisti nádherný výhľad na hrebeň Bášt s Patriou, z druhej strany je zase Predné Solisko.

Najdlhšia trasa

Najdlhší súvislý chodník, Tatranská magistrála, prechádzajúci južnými svahmi Západných a Vysokých Tatier v dĺžke vyše 70 kilometrov! Ak by ste sa ju pokúsili zvládnuť, rezervujte si voľno na 3 až 4 dni. Trasa prepojená do jedného celku vedie od Jaloveckej doliny (806 m) cez Podbanské (930 m), Štrbské Pleso (1 347 m), Sliezsky dom (1 670 m), Hrebienok (1 285 m), Skalnaté pleso (1 751 m) až k Veľkému Bielemu plesu (1 615).

Najatraktívnejšia trasa

Starý Smokovec (1 010 m) - Sliezsky dom (1 670 m) - menej náročná túra ponúka parádny výhľad z úpätia na Slavkovský štít. Cesta trvá asi tri hodiny, v cieli sa môžete pýšiť pohľadom na Velické pleso i neďaleké Kvetnické pleso a Večný dážď.