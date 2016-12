FOTO Vizitka Slovákov? Vodná nádrž sa premenila na ODPORNÉ smetisko!

Vodohospodári v týchto dňoch ukončili opätovné čistenie vodnej nádrže Ružín v okrese Košice-okolie od naplaveného odpadu. Odstraňovanie odpadu z vodnej hladiny pri priehradnom múre trvalo od polovice novembra. Jeho objem bol väčší, než boli pôvodné očakávania.

"Podľa našich zistení by malo ísť o zhruba 600 kubických metrov odpadu, pre lepšiu predstavu by sa to zmestilo na približne 100 nákladných áut," uviedol dnes pre novinárov riaditeľ Správy povodia Hornádu a Bodvy Slovenského vodohospodárskeho podniku (SVP) Peter Hoffman. "Z odpadkov ide v prevažnej miere o plasty, čo je výsledok nedisciplinovanosti ľudí v povodí vodnej stavby Ružín."

Medzi vylovenými vecami sa okrem drevnej hmoty objavili aj rôzne kusy nábytku, pneumatiky či dokonca uhynuté zvieratá. "Tento odpad budeme vlastnými kapacitami separovať a v priebehu budúceho roka sa bude odvážať na riadenú skládku, resp. do spaľovne," priblížil ďalší postup Hoffman.

Aktuálne náklady predstavujú podľa neho zhruba 30.000 eur pre dodávateľa za poskytnutie špeciálneho mechanizmu, ďalších okolo 10.000 eur sú vlastné náklady vodohospodárov.

Podľa Hoffmana je situácia na Ružíne z vodných nádrží na Slovensku najhoršia. Tento rok čistili Ružín aj na jar. Ak sa prístup ľudí nezlepší, budú vodohospodári musieť pristúpiť k podobnej akcii aj budúci rok.