Hlavný predstaviteľ z Perinbaby: Prezradil, prečo sa ako malý pri rozprávke triasol od strachu!

Po 30 rokoch sa slávny filmár Juraj Jakubisko pustil znova do nakrúcania rozprávky. Vrátil sa na rodný Spiš natočiť druhý diel kultového diela Perinbaba. Dej filmu je tajný, no prezradil, že nadväzuje na prvú časť, keď sa rozprávka skončila “svadobným” tancom Alžbetky a Jakubka pred starým mlynom.

Dvojka začína vo chvíli, keď Alžbetka dáva svojmu synovi Lukášovi na krk medailón a vypravuje ho do sveta. Pokračovanie je o putovaní Lukáša svetom, o hľadaní šťastia a lásky. “Počasie je úžasné, takýto sniežik potrebujeme. Je to predvianočný trh, nie úplná zima a ide o časť putovania Lukáša po rôznych krajinách,” doplnila producentka filmu Deana Jakubisková.

Hlavnú postavu hrá Lukáš Frlajs a psík kríženec russel teriéra, ktorý bude jeho verným spoločníkom. Okrem nich dostal rolu aj taliansky herec Franco Nero, či Jozef Stražan z prešovského divadla. Zahrá si v ňom aj okolo 50 komparzistov, miestnych obyvateľov. Záujem z ich strany bol obrovský, prihlásilo sa ich vyše tisíc, dokonca aj tí, ktorí hrali v jednotke. Remeselníkov stvárnia ozajstní originálni ľudoví umelci.

“Začíname, mali by sme mať trému. Ale myslím, že to bude dobré, v mojom štýle. Bude to výtvarne pekné, prispôsobené súčasnému mladému publiku, ktoré má rado rytmus,” povedal po niekoľkých nakrútených scénach slávny režisér Juraj Jakubisko. Do Kežmarku so sebou okrem svojho filmového štábu priviezol 6 kamiónov s rekvizitami, kostýmami z barrandovských ateliérov, kamier a zariadení na špeciálne efekty.