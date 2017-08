Ivetke sa na hore Zvir päť rokov zjavovala Panna Mária: Aké skrýva tajomstvo?

Pokorná mladá žena s uhrančivými tmavomodrými očami. Tak dnes vyzerá dievčatko, ktorému sa poobede 5. augusta 1990 v izbičke dreveného zrubu na lúke obkolesenej lesom ukázala Bohorodička. Na poznámku o jej prenikavom pohľade ticho poznamená: “To je tou Pannou Máriou.”

Vizionárka veľkorysou darovkyňou hory

Dnes má Iveta 38 rokov, je vydatá, s manželom Rasťom žijú v Anglicku a pred vyše dvomi rokmi sa jej narodil Theo - malý blondiačik s kučeravými vlasmi (na snímke v galérii).

Horu Zvir, kde pozemky patrili jej otcovi, darovala cirkvi. Dnes je tam gréckokatolíckym arcibiskupom Jánom Babjakom schválené pútnické miesto, ktoré deň-noc navštevujú tisíce veriacich.

Čo cíti v chatke zjavenia?

Stále stojí aj zrub, kde sa nasledujúcich 5 rokov dievčatám pravidelne zjavovala Bohorodička a cez ne zanechávala posolstvá. “Dodnes sa vraciam do tej chatky a cítim jej prítomnosť. Mám pri tom neopísateľný pocit bezpečia,” vraví.

A ako si na prežité udalosti s odstupom času Iveta spomína? “Bolo to päť rokov všelijakých tlakov., výsmechov, nedôvery. Nebolo to ľahké. No už som sa naučila ponechať ľuďom slobodu, aby si mohli myslieť čokoľvek a spraviť si akýkľvek úsudok. Už ich nepresviedčam, nemá to význam,” opisuje svoj vnútorný svet.

Dnes už nie je konfrontovaná s pochybovačmi, ako keď bola malá: “Veď sme chodili do komunistickej školy a tam boli iba pochybovači.”

Chápe rôzne reakcie ľudí na svojhu osobu, no mnohé hodnotí ako prehnané.

Skúsenosť so zjavením ju v jej náboženskom živote, paradoxne, viac pripútalo k zemi: “Z duchovného hľadiska by som nebola rada, keby sa to vnímalo tak, že to, že sa zjavila práve mne, ako nejaká exkluzivita. Každý z nás má priestor, kde môže stretávať Máriu.”

Ako vníma obraz Matky Božej?

So zobrazením litmanovskej Panny Márie nie je úplne stotožnená, hoci ho vyhotovili podľa jej opisu. “Čo sa týka oblečenia, to sedí. Ale nie ten výraz, ani atmosféra, necítim to teplo z jej tváre, ktoré sme videli.”

Je pravdou, že jej Panna Mária prezradila tajomstvo, ktoré nesmie prezradiť? “Áno. Až kým to ona nepovolí, nemôžem to povedať ani kňazovi,” prekvapuje.

A ako sa s ňou kráľovná neba rozlúčila? Sľúbila, že ostáva na hore stále prítomná. A smerom k Ivetke podotkla: “Nech už spravíš čokoľvek, urob to z lásky.”

Ako to bolo? Podľa rozprávania Ivetky Korčákovej (11) a Katky Česelkovej (12) sa prvé zjavenie uskutočnilo poobede 5. augusta 1990, keď sa hrali na hore Zvir nad Litmanovou. V lese počuli hluk, naľakali sa, skryli v drevenom majdane. Zrazu počuli niekoho chodiť okolo, na to silný buchot. Spolu s ich kamarátom Miťkom (9) sa začali modliť mariánsku modlitbu: Mária, Matka naša, skry nás pod svoj plášť! Dovtedy túto modlitbu vôbec nepoznali. O chvíľu spozorovali v miestnosti sveto, ktoré sa presunulo nad lavičku. V ňom spozorovali krásnu paniu, ktorá si tam sadla. Keďže sa už stmievalo a báli sa ísť lesom, sprevádzala ich do dediny, kráčala dva kroky za nimi. (tim)