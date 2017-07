Jeho sochy sú úžasné, deti sa mu príliš nevydarili: Trpko-slávny osud jedinečného umelca

V levočskej bazilike, ktorá je zapísaná v zoznamoch svetového kultúrneho dedičstva, sa zachovalo až 11 krídlových gotických oltárov z 15. a zo 16. storočia. Takýto súbor nemá obdobu v celej Európe. Najobdivovanejším a najcennejším je však Oltár Majstra Pavla z Levoče. Trojdielny gotický oltár sv. Jakuba je najvyšší neskorogotický krídlový oltár na svete.

Vyrobili ho z lipového dreva, bez použitia jediného kovového klinca. V dielni slávneho Majstra Pavla vznikal v rokoch 1508 - 1510. V roku 1517 ho však upravili do podoby, v akej ho poznáme. Dovtedy bol nepomaľovaný. Oltár tvorí skriňa a dve zatvárateľné pohyblivé krídla.

Na zatvorenom oltári je osem tabuľových obrazov Kristovho umučenia (Getsemanská záhrada a Judášova zrada, Bičovanie, Korunovanie tŕním, výjav Ajhľa, človek (Ecce homo), Kristus pred Pilátovým súdom, Nesenie kríža, Ukrižovanie a Zmŕtvychvstanie). Spodná časť oltára je predela, nad ňou je spomínaná skriňa so zatváracími krídlami, hore je štít vytvorený z vežičiek, ktoré sa nazývajú fiály. V tomto štíte sú sochy apoštolov, ktoré však nie sú dielom Majstra Pavla.

Pravdepodobne pochádzajú z pôvodného oltára a Majster Pavol ich do svojho diela iba zakomponoval. To znamená, že si vážil prácu iných. Tieto sochy sú približne z roku 1370. Na zadnom krídle oltára sú nápisy zrejme od samotného Majstra Pavla. Číslo 1460 je rokom jeho narodenia, 1517 je rokom dokončenia Oltára sv. Jakuba. Ak je to skutočne tak, znamená to, že slávny umelec dokončil svoje vrcholné dielo ako 57-ročný.

Oltár v číslach 18,62 metra je výška oltára

6,27 metra je šírka tohto diela

2 zatvárateľné pohyblivé krídla

8 tabuľových obrazov, ktoré zobrazujú ukrižovanie Krista, zdobí toto dielo.

Diela mal vydarené, deti už menej

O Majstrovi Pavlovi je málo informácií, pretože dokumenty o ňom zhoreli pri jednom z požiarov v Levoči. Nepoznáme jeho priezvisko, nevieme, kde sa narodil a odkiaľ prišiel po roku 1500 do Levoče.

Remeslu sa mohol začať učiť ako 10 - až 15-ročný, pri zložitosti rezbárstva to trvalo 5 až 7 rokov. Musel ísť na vandrovku a odrobiť si svoje ako tovariš. Podľa jeho prác je takmer isté, že pracoval v juhonemeckej rezbárskej dielni okolo Norimbergu alebo Pasova. Dosvedčujú to vplyvy tamojších umelcov. Na Slovensko prišiel okolo roku 1500.

Pracoval v Sabinove a v Banskej Bystrici, kde po ňom ostali sochy. Natrvalo sa usadil v Levoči. Spočiatku bol tovarišom v rezbárskej dielni majstra Vavrinca, neskôr ju prevzal. Pridal k nej zrejme aj maliarsku dielňu. Okolo roku 1510 sa oženil s dcérou majstra Vavrinca, ktorá bola od neho oveľa mladšia. Jej meno nepoznáme. Mali tri deti: Lukáša, Dorotu a Margitu.

Majster Pavol pracoval pre Levoču a Spiš, ale jeho diela sú aj v Šariši, na Gemeri a Liptove. V Levoči prežil minimálne tridsať rokov. Jeho pôsobenie v meste je doložené v rokoch 1506 až 1537. Bol členom levočskej mestskej rady. Majetok mal stredný: v Levoči vlastnil dom, role a lúky pri Kostole sv. Mikuláša, pozemky pri valcovom mlyne, Na ruskinovskej ceste a na Mestskej hore, záhradu pri Vyšnej bráne.

Diela vytvoril úžasné, o deťoch sa to už až tak povedať nedá. Najmä jediný syn sa mu nevydaril. Kronikár Sperfógel spomína, že v noci 18. júna 1537 Lukáš s kamarátom Mikulášom na levočskom námestí z roztopaše napadli a zabili sluhu. Potom z mesta utiekli. Kde Lukáš skončil, nevedno.