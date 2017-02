Jitka s chorým synom a dcérkami našla oporu: S deťmi mi je už ľahšie

Najprv získala opatrovateľský príspevok, následne aj peniaze na auto pre syna Dávida Adama (7). Na doplatok si však musela požičať. No auto je pre Jitku nevyhnutnosť. Synček je takmer slepý, má problémy s pohybom a koordináciou, zo dňa na deň mu slabnú nôžky. Odumierajú mu nervy. Škôlku má na opačnom konci mesta a kočíkom mohli doteraz cestovať iba nízkopodlažným autobusom alebo ísť peši.

„Prognóza do budúcnosti nie je optimistická, vyzerá to tak, že bude pripútaný na invalidný vozík. Navyše, nervy riadia všetko, aj myslenie, aj jedenie,“ opisuje najnovšie zistenia lekárov mama. Napriek všetkému si bez Dávidka nevie život ani predstaviť. „V septembri musí nastúpiť do školy. Chcem ho mať doma, neviem, ako zvládnem, keď bude musieť ísť do internátnej školy a budem ho mať doma iba cez víkendy,“ obáva sa.

Chlapček je totiž na ňu naviazaný. Problém vidí Jitka aj v tom, že nechodí a nedokáže si predstaviť, ako by sa o seba sám postaral. Jej snom je kúpa motomedu pre Dávidka, aby si posilňoval nohy. „Chodíme cvičiť do rehabilitačného centra, ale potrebujeme, aby ich čo najviac precvičoval aj doma,“ vysvetľuje. Dcérka Vanesska (12) má po epileptickom záchvate poškodený mozog.

Sama sa nemôže pohybovať po meste, nefunguje jej krátkodobá pamäť, jej mama ju musí do školy každé ráno vyprevadiť aj vyzdvihnúť. Do konca života bude na liekoch. Chodí do špeciálnej školy, napreduje a je spokojná. Najviac zo všetkého miluje recitovanie, no aj spev a tanec. Najstaršia Bianka (16) študuje grafiku, veľmi ju baví fotenie.

Na fotoaparát však zatiaľ musí zabudnúť. Cena zrkadlovky je pre nich vysoká. Hoci sa Jitka borí s finančnými problémami, najdôležitejšie sú pre ňu jej deti. Keďže sa o ne stará nonstop, nemôže si nájsť ani prácu. A príjem by sa jej teda zišiel. Napriek tomu, že sa v jej živote prihodilo šťastie a našla si lásku. Muž jej života Stano (40) sa s ňou v lete oženil, a tak všetci zažívali obrovskú radosť. Na svadbe boli iba deti a svedkovia, dali si obed, trochu posedeli a večer už boli doma.

„Pracuje v Česku, drie od rána do večera. Keby mi finančne nepomáhal, nemali by sme často ani na chlieb,“ opisuje ťažké chvíle statočná žena. Jej príjem zo štátnych príspevkov bol 290 eur, len za nájom v sociálnom byte musela dať 263 eur. Takmer nič jej nezostávalo na stravu, na lieky, nehovoriac o zvýšených výdavkoch na starostlivosť o choré deti, na vitamíny ani nemohli pomyslieť. Pri chorobách detí to však ani dnes nie je ideálne, hoci jej manžel robí, čo sa dá. No niektoré vysnívané darčeky museli Jitkine deti aj tieto Vianoce oželieť.