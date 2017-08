Kandráč v Amerike s rodinou: Prečo plakali a na čo minuli peniaze?

Do Ameriky sa vybrali na pozvanie rodinných známych, manželov Rothovcov. Bývali u nich, pár metrov od pacifického oceánu. Hlava rodiny má korene na Slovensku. A keď na tretí deň náš hudobník zavesil fotku na sociálnu sieť, ako sú s manželkou pri slovenskej zástave či ako robia pirohy, ozvali sa krajania zo San Diega.

Tamojší Slováci a Česi zorganizovali zábavu a z pôvodne plánovaných dvoch dní zostali Kandráčovci v San Diegu týždeň. A boli to veru dojímavé stretnutia a emotívne ľudské osudy. Mnohí z nich emigrovali v 1968 roku. “Hral tam Juraj Matoľák, pôvodom z Kamienky, Rusín od Starej Ľubovne, ktorý žije dlhé roky v New Jersey. Je riaditeľom tamojšej ZUŠ-ky, mal so sebou malú dcéru speváčku, manželka Talianka spievala vynikajúco rusnácke pesničky. No fantázia,” zaspomínal.

Poplakali si

Keď sa lúčili, zorganizovali krajania piknik pri Pacifiku na pláži. Prišli aj ľudia, ktorí už bežne na takéto akcie nechodievajú. “Pospievali sme, poplakali sme a aj, samozrejme, dali za štamprlíček. Keď som zaspieval na Kráľovej holi, tak Slováci mali ozaj slzy v očiach. A aby sa ušlo aj bratom Čechom, tak sme dali aj českú hymnu na záver, aby boli všetci spokojní,” dodal. Skláňa sa pred životaschopnosťou tých ľudí: “Každý jeden Slovák, ktorý tam bol, je úspešný, začlenil sa do tej spoločnosti, vytvára hodnoty a buduje tú silnú Ameriku.” Zaspomínal si na úsmevnú príhodu. Písali mu totiž Slováci z New Yroku, ktorí ho pozvali k nim. Preto sa pýtal domácej pani, či si môže požičať jej auto. Nemala s tým žiaden problém. Len sa opýtala, kam chcem ísť. “A ja jej, že do New Yorku. A ona. “Čo? Mojim autom?” Pozerala na mňa ako na Marťana. Ja som to mal v oku, že bajočko vzdialenosť Košice - Bratislava. A ono to je čistého času autom dva dni, letecky 6 hodín. Takže ma mala za totálneho blbca a mala pravdu. Nevyhodnotil som tú obrovskú plochu USA.”

Deti na kolotočoch

Deti Kandráčovcov Emka (5) a Ondrík (7) si dovolenku tiež užívali. Rodičia s nimi totiž chodievali na výlety. Boli v zoo, v safari parku, v morskom svete s delfínmi či kosatkami, neobišli rýchlostné dráhy. “V Kalifornii sme strávili tri týždne. Videli sme Los Angeles, bývali sme tam u nášho dobrého známeho, ktorý je povodom z Prešova. Mišo nám ukázal Hollywood a Beverly Hills, aby sme si zaspomínali na tínedžerské roky, keď sme s napatím sledovali osudy filmových hrdinov z Beverly Hills 90210. Na tej pláži, kde sme bývali, nahrávali niektoré epizódy z filmu Baywatch, tak som stiahol brucho a vypol hruď a Erika sa tešila, že konečne vidí v reáli, ako to v skutočnosti vyzeralo,” zavtipkoval.

Aj nakupovali

Zašli aj do obchodov, veď ako by to bolo, keby manželka Erika nezašla niečo nakúpiť. A huslista sa teraz smeje, že čaká a tŕpne, aký mu príde výpis z banky: “Ale nie, nebolo to nič velkolepé. Normálne oblečenie a pre deti niečo. Samozrejme, ja nejakú drobnosť pre susedov, ktorých máme veľmi radi.”

Deti podostávali drobnosti, hračky, omaľovánky. Obdarili ich aj krajania: “Dostali sme novú ešpézetku, kalifornskú, takú atrapu, ktorú si môžeme dať na uto, keď budeme chodiť po okolí. 'Žeby vidzeľi, že idu Američani'," vtipkuje.

Nie sú nároční

A koľko v Amerike minuli? “Ak niekto za tým hľadá nejakú finančne náročnú dovolenku, tak ho veľmi sklamem. Lebo síce je pravda, že Kalifornia je veľmi drahý štát a do nejakého dovolenkového rezortu by som tam pravdepodobne nešiel.”

Peniaze ho stále len letenky a darčeky. “Nie je môj štýl míňať veľké peniaze. Necítim sa na to, aby som býval niekde v rezortoch na konci sveta. Ja som normálny chlapec z normálnych pomerov, takže nemám dôvod ‘še bešnic’.”

Cestu zvládli v pohode, hoci pri návrate domov museli zdolať rekord. Mali totiž prestup v Londýne a iba necelú hodinu na to, aby presadli z jedného lietadla do druhého smerujúceho do Budapešti. “Letušky som sa opýtal, či by nás nemohla posunúť troška dopredu, lebo máme o 50 minút ďalší let. Povedala, že to je mission imposible, že je to proste nemožné stihnúť za taký čas cez tie veľké terminály. Zobral som Emku na koňa a úplne celý spotený som ťahal ešte kufor, Erika s Ondríkom za mnou. A ešte dokonca jedna Španielka sa k nám nejakým spôsobom priplichtila, že keď to stihneme my, stihne to aj ona. A zázračne sme to stihli. Takže pre východniarov nič nie je nemožné,” smeje sa.

Kam o rok?

Exkluzívne pre čitateľov nášho denníka prezradil svoje budúcoročné plány: “Slováci zo San Diega veľmi chcú, aby sme prišli, lebo tam budú mať nejaké výročie. Aj s tým, že by som niečo zahral. Ak mi to teda pracovné povinnosti dovolia, možno zvážime tú cestu, ale neviem to v tejto chvíli sľúbiť. A ak nie, tak sa tam iste vyberieme neskôr.”