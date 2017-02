Rozčúlený Richard Raši: Koaliční partneri nás sklamali!

Rašiho prekvapilo, že bez racionálneho zdôvodnenia nepodporili návrh viacerí poslanci strany Most-Híd a spôsobili tak zakonzervovanie súčasného stavu, čiže 22 mestských častí s celým aparátom.

Očakávaná zmena v nedohľadne

„Som presvedčený o tom, že Košičania očakávajú zmenu a zredukovanie výdavkov na financovanie neúmerne vysokého počtu mestských častí, ktoré stoja ročne 7,6 milióna eur. 1,8 milióna eur dostávajú každý rok volení zástupcovia v mestských častiach (starostovia a poslanci) a 5,8 milióna eur sú každoročné výdavky na chod miestnych úradov. Znížením ich počtu sme mohli ušetriť finančné prostriedky na riešenie každodenných problémov obyvateľov nášho mesta. Dopadlo to žiaľ tak, že Košice ostávajú smutným rekordérom v počte mestských častí,“ hovorí Richard Raši.

Veľký počet je nanič

Návrh zákona sa opieral nielen o prevažujúcu verejnú mienku, ale aj o odborné názory komunálnych ekonómov, podľa ktorých veľký počet mestských častí rozbíja koncepciu rozvoja mesta a jej realizáciu v praxi.

Nenašli odvahu

Novela zákona o meste Košice, ktorej predložením poverili R. Rašiho mestskí poslanci (12. decembra 2016), mala presunúť zodpovednosť za rozhodnutie o optimalizácii fungovania košickej samosprávy z celoslovenskej úrovne na úroveň volených zástupcov. "Mrzí ma, že tí, ktorí by odvahu na takúto zásadnú zmenu nikdy nenašli, návrh zákona v Národnej rade SR nepodporili,“ dodáva prvý muž Košíc.

Stretnutie

Raši v snahe vydebatovať si, podľa jeho slov toto nešťastné nedorozumenie, sa stretol s celým poslaneckým klubom strany Most – Híd. "Dohodli sme sa, že nabudúce, keď bude s nejakým zákonom problém, vydiskutujeme si ho v dostatočnom predstihu, aby sa nestávali také chyby, ako pri hlasovaní o mojom zákone," uviedol smerácky poslanec.

Čítajte viac FOTO Odstraňovanie škôd po požiari budovy univerzity v Košiciach: Nová strecha už o pár dní

Poslanec Žarnay má vo veci jasno

Návrh poslanca Rašiho mal byť podľa neho prerokovaný v piatok (3. februára). Údajne bol Žarnay ako jediný zapísaný do rozpravy a pripravený vystúpiť s kritikou primátorovej novely zákona o meste Košice. Na žiadosť predkladateľa však tento bod bol preložený na utorok.

"Žiaľ, cez víkend som dostal vysoké teploty, a preto som sa do Bratislavy na rokovanie nedostavil. Každopádne, keby som bol na rokovaní, argumentoval by som proti navrhovaným zmenám a aj hlasoval proti. Sám som odporúčal svojim kolegom z klubu OľaNO, aby hlasovali proti, čo aj urobili, týmto im za prejavenú dôveru ďakujem," povedal nám Oto Žarnay.

Východniari nedržali spolu

​Poslanec Eduard Adamčík (Most-Híd) návrh primátora Rašiho nepodporil: "Nepovažujem návrh na zmenu pravidiel redukcie mestských častí za demokratický. Myslím si, že je potrebné rešpektovať v tomto ohľade názor a vôľu ľudí."