Lýdia (53) dlhé roky opatrovala nevládnu dcéru, dnes dostáva dôchodok 129 eur: Z čoho mám žiť?

Detstvo prežila pani Lýdia v Tatrách. Poznamenal ho otcov alkoholizmus a tyranské sklony. Ako dieťa si veľa vytrpela. Žiaľ, rodina si mohla vydýchnuť až vtedy, keď otec zomrel.

Štvrťstoročie sa starala o dcérku

Lýdia nemala šťastie ani v partnerských vzťahoch. Najväčšiu starosť jej robila dcéra Ľudmila, ktorá sa narodila postihnutá. Mala detskú mozgovú obrnu a epilepsiu. Milujúca mama bola v neustálom kolobehu.

Od ležiacej dcérky sa cez deň ani v noci nepohla na krok. Trvalo to celých 25 rokov. „Potom som si už musela nájsť prácu, aby sme nejako vyžili. Ľudka zomrela, keď mala 29 rokov. Smrť prišla náhle, v stredu ju previezli do nemocnice, v piatok chorobe podľahla,“ spomína so smútkom v hlase.

Trápi ju však aj vlastné zdravie. „Mám vymenený kĺb, veľké bolesti chrbtice, chodím na pravidelné injekcie do krku. Chodím o paličke, tŕpnu mi nohy a nemôžem dlho stáť. Trasiem sa, hoci mi zatiaľ Parkinsonovu chorobu nepotvrdili. Nemám však na výber a musím sa s osudom pasovať – naučil ma to život,“ hovorí Lýdia, ktorá nechce stratiť optimizmus.

Kto ma vezme do práce?

Na pleciach má toho však až príliš veľa. Napriek rozsahu chorôb ju uznali iba za čiastočnú invalidku s mizerným príjmom 129 eur.

„Čo mám robiť, keď nemám z čoho vyžiť? Nie som kôň, aby som to všetko vydržala!“ Statočná žena sa chopila aktivačných prác. V bydlisku pracuje v miestnej knižnici. Dostáva za to 84 eur. „Do práce ma nik nevezme, lebo robiť nevládzem. Pýtam sa, ktorý doktor mi dá pečiatku, že som práceschopná?“

Má iba na jedlo

Lýdia netají, že si môže kúpiť len potraviny na prežitie. A hoci jej nedávno lekár predpísal okuliare, na rám ani na doplatok na sklá jej nevychádza. A tak si musí poradiť bez nich.