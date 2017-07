Malý makak sa má k svetu: Pohlavie zatiaľ nepoznajú!

Zatiaľ nie je známe či rodičom - trinásťročnému samcovi Pepovi, ktorý prišiel do Košíc zo Zooparku Chomutov a samičke Tine sa narodilo „dievčatko alebo chlapček“.

Od mami ani na krok

Mláďa sa drží mami ako kliešť, aj preto sa ošetrovateľom nedarí zistiť pohlavie mláďaťa. Ak si niekto myslí, že nie je predsa problém zobrať mláďa na chvíľku od jeho matky a zistiť čo je potrebné, mýli sa. „Nerobíme to, nechceme stresovať matku ani jej potomka, okrem toho je tam samec, ktorému by sa takéto počínanie určite nepáčilo a patrične by zareagoval na ochranu svojej rodinky,“ hovorí inšpektor chovu Jozef Leonard.

Mlieko je najlepšie

Dodáva, že mláďa ešte minimálne mesiac bude prijímať len materinské mlieko až potom sa oddelí od matky. „Neskôr začne robiť prieskum svojho okolia, ale aj potravy, ktorú dostávajú väčšie opice. Najprv začne zeleninu a ovocie olizovať a neskôr aj konzumovať. Vtedy sa už dá zistiť pohlavie,“ vysvetľuje odborník.

Unikátny druh opíc

Zatiaľ čo teraz je hmotnosť makaka len asi pol kila, po prechode na tuhú stravu je prírastok oveľa vyšší. Rodinka primátov, ktorých domovom je severná Afrika a Gilbraltár, má v súčasnosti osem členov a návštevníci ich môžu obdivovať hneď pri vstupe do zoo. Tento druh bezchvostých opíc je jediný, ktorý žije mimo Ázie a prirodzene sa vyskytuje na európskom kontinente. Od roku 2016 je pod prísnejšou ochranou medzinárodných inštitúcií.