Deľba obrovského majetku Flašíkovcov: Pozrite sa, čo všetko manželia vlastnia!

Prominentný pár sa nikdy netajil tým, že sa rád obklopuje luxusnými vecami. Symbolom ich veľkej lásky bolo ich spoločné hniezdočko, ktoré si zaobstarali v pokojnej štvrti na okraji Bratislavy. Hoci po svadbe premýšľali, či ich spoločná adresa bude v byte, alebo v rodinnom dome, nakoniec sa rozhodli pre dom. Europoslankyňa totiž po rodičoch zdedila pozemky a na zaplatenie domu si zobrala úver vo výške takmer 6 miliónov korún (200-tis. eur).

„Vrakuňa je veľmi príjemná štvrť. Je tu väčšia miera súkromia a žijú tu normálni ľudia,“ povedala vtedy europoslankyňa Monika Flašíková-Beňová. Okrem nehnuteľnosti vo Vrakuni vlastnia manželia aj chatu v lyžiarskom stredisku v Rakúsku, na ktorej zvykli tráviť Vianoce. Cena za túto dvojpodlažnú chatu mala byť údajne okolo 130-tis. eur. V lete zase spoločne oddychovali na honosnej jachte, na ktorej dvojica brázdila Jadranské more. Jej manžel Fedor ju vtedy kupoval ešte v starej mene.

„Kúpil som ju ako dvojročnú od jedného pána. Bolo to do 15 miliónov korún (498-tis. eur),“ uviedol vtedy Flašík. Manželom sa v Chorvátsku zapáčilo natoľko, že si k svojej lodi prikúpili aj apartmán s výhľadom na more v mestečku Rogoznica neďaleko Splitu. Dvojicu vyšiel na 5 miliónov korún(166-tis. eur). „Ja mám loď a Monika apartmán,“ vtipkoval vtedy Flašík.

Akoby toho nebolo málo, dvojica tiež vlastní pozemky o rozlohe 2,5 ha v Starej Hute v okolí Detvy. V minulosti tiež mali chatu na Donovaloch. Chatku v Senci zase Flašík fyzicky aj papierovo prenechal svojim deťom. Na dcéru stihol Flašík prepísať usadlosť Madačka ležiacu v lučeneckom okrese. Podľa starostu obce Ábelová je luxusná usadlosť dlhodobo na predaj.

Známa politička si z rozvodu ťažkú hlavu nerobí. Neobáva sa však ani samoty, keďže doposiaľ bola stále vo vzťahu. „Každému nám pribúdajú roky. Ja budem mať v auguste 49. Je to príjemný vek na nový začiatok, ale momentálne plánujem viac profesionálny život ako ten osobný,“ povedala pre PLUS 7 DNÍ. Naopak, jej manželovi do reči veľmi nebolo. „Ďakujem pekne, ale úprimne? Nechce sa mi reagovať na nič. Je to moje súkromie a som na lyžovačke s vnučkou,“ vyjadril sa pre spomínaný týždenník stále ženatý Flašík.