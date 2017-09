FOTO Mišo Hudák ženil syna: Pozrite sa, aká kráska mu pribudla do rodiny!

Zaľúbenci sa spoznali v autobuse v Košiciach, kde študovali. V súčasnosti už bývajú spolu v Bratislave, Janka učí na základnej škole, Šimon pracuje v produčnej firme. Keď Janka promovala, Šimon maturoval.

Brali sa v Kaštieli Péchy, ktorý je považovaný za jeden zo siedmich najromantickejších hotelov Európy. Obľúbený zabávač, tentoraz vo vážnej roli svadobného otca, prišiel do Hermanoviec už deň pred svadbou. Aby si vychutnal romantické prostredie svadobného miesta. “Užívame si to tu plnými dúškami. Zostávame tu aj nocovať, rovnako ako novomanželia,” prezradil.

Do rodiny mu pribudla krásna nevesta. “Je ako modelka. Dnes, keď som ju zbadal, som jej povedal: Teba by som si aj ja zobral. Ale svadobná matka zakontrovala, že je otázne, či by ma chcela, lebo že ja som už výbehový typ,” nezaprel svoj humor.

Prišla aj Hudáková kmotra

Na sobáši nechýbala moderátorka Marianna Ďurianová, ktorá je krstnou mamou ženíchovej sestry Evky: “Mladomanželom želám život plný lásky. Aby im to vydržalo čo najdlhšie ako sa dá. Aby sa milovali a aby sa rozmnožovali.”

Na svadobnú hostinu sa tešila, no žúrovať tri dni ako je zvykom na východe, neplánovala. "Mám so sebou syna, takže mám prirodzenú brzdu,” zasmiala sa. Nevestu zhodnotila takto: “Je náderná! Ako vystrihnutá z katalógu.”

Rodák z Prešova má syna Šimona z prvého manželstva s Editou (49), ktorá pracuje pre mesto ako riaditeľka tamojšieho Parku kultúry a oddychu. Spolu majú aj dcéru Evku. So súčasnou partnerkou Denisou (38) má syna Huga (4).