Mladí manželia a ich chorí synčekovia: Čo im môže pomôcť?

Najprv sa im narodil jeden postihnutý chlapček, a keď si mysleli, že sa im už nemôže nič podobné stať, choré sa narodilo aj mladšie dieťa. „Aj tak sme šťastní, že sú s nami, máme z nich radosť,“ vravia manželia, ktorí robia všetko, aby zlepšili zdravotný stav oboch synov pripútaných na lôžko. Matúško (8) má najhoršiu formu epilepsie, denne mával aj 40 záchvatov.

Prvý, keď mal štyri mesiace. Jeho rodičia odvtedy zažívali starosti a strach, aby si malé bábätko neublížilo. Matúško nechodí, nerozpráva, má poškodený zrak a necitlivosť v rúčkach. Lucia rodila v Prahe, všetko bolo v poriadku, dieťatko však nemalo sací reflex: „Ani v najhoršom sne by mi však nenapadlo, že bude vážne chorý.“ Odvtedy sa začal kolotoč vyšetrení.

Keď vyplynulo, že rodičia sú v poriadku, odhodlali sa na ďalšie tehotenstvo. Hoci verili, že sa im narodí zdravé dieťa, chorý je aj malý Lukáško. Nechodí, nesedí, len sa pretáča. Príčinu nevedia ani lekári. Lukáško by mal čoskoro podstúpiť vyšetrenie na magnetickej rezonancii, ktorá pomôže lekárom objasniť príčinu jeho stavu. Najprv však musí pribrať, aby mu mohli podať narkózu.

Stále je pritom nádej, že sa obe deti z chorôb dostanú. Matúškovi totiž veľmi pomáha liečba v hyperbarickej komore. Kým dovtedy nereagoval na žiadne podnety, v natlakovanom bubne sa začal hýbať. Jeden vstup však stojí až 70 eur a potreboval by ich aspoň sto. Dovoliť si to však nemôžu. Do práce chodieva iba otec, Luciinu opateru potrebujú chlapci po celý deň.

Hoci sa osud s Luciou a Matúšom kruto zahral, úsmev im z tvárí nezmizol a statočne bojujú so svojím údelom. Nezúfajú ani sa nevzdávajú. Napriek tomu, že po svadbe a vysnívanom šťastnom živote s kopou zdravých detí prišlo vytriezvenie a množstvo prebdených nocí, stále veria, že sen o tom, že deti vyzdravejú, nezostane iba snom!