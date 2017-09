FOTO Moderátor Hudák oženil syna: Svadba to bola parádna!

Syn obľúbeného herca Šimon (23) si vzal za manželku Janku (27), dcéru obľúbeného prešovského mestského poslanca Juraja Hudáča. Svoj veľkolepý deň si naplánovali do posledného detailu, prípravy trvali rok.

Detailné prípravy

Slávnostná ceremónia, obrad i hostina sa odohrávali v obci Hermanovce v kaštieli Péchy, ktorý je považovaný za jeden zo siedmich najromantickejších hotelov Európy. Hostia sa schádzali na privítacom drinku od tretej popoludnia. Oddal ich kňaz v kostolíku oproti kaštieľu. Krásnu Janku, ktorá sa vynímala v rozprávkových šatách farby ivory, teda slonovinovej farby, odviedol k oltáru jej otec: “Konečne aj ja som dôležitý,” zasmial sa vo dverách chrámu. Obrúčky im na vankúšiku priniesol k oltáru Hudákov najmladší syn Hugo (4). Predtým im dve malé rozkošné družičky posypali cestu lupienkami kvetov.

Rodičia kamaráti dlhé roky

Svadobní otcovia sa poznajú dlhé roky, ešte skôr, ako sa poznali ich deti. “My sa poznáme, odkedy vymysleli gin. Niet pochýb o tom, či si svatovci sadli. S Jurajom me fakt kamaráti. Máme rovnaký humor, je to príjemné,” dodal zabávač. S krásnou nevestou Jankou je spokojný, žartoval, že za ženu by si ju vzal aj on. “Ale že je otázne, či by ma chcela, lebo ja som už výbehový typ,” smial sa. Otcovi nevesty sa výber jeho dcéry tiež pozdával: “Mám ho rád, lebo je to dobrý chlapec a verím, že moja dcéra s ním bude šťastná,” povedal. Po obrade zo všetkých viditeľne opadol mierny stres a herec pozval 80 hostí k svadobnému stolu: “Poďme hodovať,” zasmial sa.

Menu vybrali mladomanželia, ako hlavné jedlo sa podávala polievka a kačacie prsia s konfitovanou cibuľou a opekanými zemiakmi, grilované špeciality a o polnoci holúbky, pirohy, kapustnica, nechýbal candy bar. Zabávajúcim do tanca hrala nitrianska kapela Replay Band so spevákom superstáristom Matejom Koreňom. Šimon a Janka sa vyberú na svadobnú cestu do Toskánska.