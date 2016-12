Mojsejová a Versače po ťahaniciach na súde: Pravda o tom, ako sme sa dali dokopy!

Po dlhýh ťahaniciach a nespočetných urážkach sú opäť kamaráti! Nora Mojsejová a František Versače Kabrheľ dokonca spolu oslavovali aj Versačeho štyridsiatku.

Na jeho okrúhle narodeniny mu dala Nora upiecť poschodovú tortu s jeho oľúbenými príchuťami. Kedy však nastal ten zlom a začali spolu opäť vychádzať?

"Bolo to asi pred dvoma mesiacmi. Ani si to presne nepamätám. Ale Nora si uvedomila, že takto to bude lepšie," prezradil nám Versače. Oslavovať Nový rok sa však spolu nechystajú.

"Ja budem v Taliansku v mojom apartmáne, už som tam mal byť od včera, ale stále mám nejaké povinnosti," povedal uponáhľaný Versače.