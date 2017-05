Mŕtvi hasiči zo zrúteného vrtuľníka: Mali veľké plány, ktoré sa im už nesplnia!

Rado Lacko a Peter Toďor, ktorí zomreli po páde vrtuľníka, zachránili stovky životov a zasahovali po celom Slovensku. Hasili najväčšie požiare, pomáhali pri povodniach zo vzduchu i na zemi. Zachraňovali zranených pri dopravných nehodách. O svoj život však prišli náhle a kruto. Ich najbližší kolegovia, ktorým sa celá tragédia vo Vyšnej Šebastovej odohrala pred očami, sa ich snažili zachrániť.

„Oživovali sme ich, hoci sme tušili, že márne. Ale v tej chvíli sme stále dúfali a nechceli sme prestať. Odchádzali nám pred očami. Rado naskočil, pilot naskočil, ale Peter nič,” opisuje so slzami v očiach a prerývaným hlasom ich najlepší priateľ Kamil Šoltýs. Štrnásti chlapi z Leteckej skupiny východ, ktorým velil práve Peter Toďor a jedným zo zakladateľov bol prešovský okresný riaditeľ hasičov Rado Lacko, v deň tragédie nacvičovali zlaňovanie z vrtuľníka, návrat do kabíny a záchranu osôb a prevoz zranených v podvise.

Po obede, keď sa po natankovaní vrátila helikoptéra z Košíc, chceli odskúšať poslednú úlohu. Ako prví šli do vrtuľníka nebohí. Helikoptéra lietala na mieste nad nimi. Peter sa zaistil na visiace lano ako záchranár. Rado ležal v nosidlách ako zranený a pripnutý k Peťovi. Vytiahli ich žeriavom vyššie, aby sa Peťo mohol pridržiavať lyžiny vrtuľníka, ktorý mal s nimi urobiť okruh.

„Zrazu stroj prudko točil doprava. Myslel som si, že s nimi chce urobiť manéver, ktorý táto výkonná mašina dokáže, a my sme to aj reálne videli, že to zvládnu. No z ničoho nič sa stroj zvrtol a išli špirálovito k zemi. Trvalo to tri sekundy, výšku pádu odhadujem na 50 metrov. Bolo vidno, že pilot sa snaží to zdvihnúť, jemne to položiť. Nebol to prudký pád. Videli sme ten náraz, bolo to priamo pred našimi očami,” vysvetľuje Šoltýs. Všetci sa okamžite rozbehli k stroju.

„Nevedeli sme, či to nebuchne, lebo tam bol dostatok paliva. Rozdelili sme sa a všetkých štyroch sme odtiahli čo najďalej od mašiny,“ dodáva záchranár. Ihneď začali zraneným pomáhať. Prví prišli na pomoc hasiči z letiska. Ani jeden zo zranených nebol pri vedomí. Pomocou adrenalínu sa im podarilo naštartovať Rada a pilota Petra Bubelínyho. Peter Toďor im odchádzal pred očami, napriek tomu neprestávali s jeho oživovaním.

„Nikto to nechcel vzdať!” hovoria smutne. Palubný technik Marián Mikulec bol na tom najlepšie. Zakrátko boli na mieste aj hasiči z prešovskej stanice. Velil im brat mŕtveho Petra Toďora. „Nedalo sa mu už pomôcť,“ vravel nám s plačom Ľubomír. Bol aj pri zásahu pred štyrmi rokmi, keď Peter havaroval na motorke. „Vtedy sa nám podarilo vrátiť ho späť, teraz už nie,“ dodal zlomeným hlasom. Kolegovia nebohých sú zdrvení.

Veď odišli najskúsenejší odborníci, vynikajúci ľudia. „Rado miloval lietanie a nedávno si urobil kurz lodného kapitána. Mám na stole jeho dovolenkové lístky, o pár dní mal cestovať do Talianska, mal rezervovanú loď. Odovzdával svoje skúsenosti, bol opatrný a vždy nám vravel, aby sme si všetko dvakrát skontrolovali, lebo naša bezpečnosť je prvoradá - aby sme sa vrátili zdraví k rodinám,“ spomína Šoltýs.

Petra, ktorý im velil, zase stále vidí pred očami, vždy v prvej línii aj pri tých najnebezpečnejších zásahoch. „Vždy vravel, že on nenechá svojich chlapcov,“ hovorí Kamil o tom, že ich veliteľ šiel s nimi vždy bok po boku. Tragédiu si nevedia vysvetliť. Ten istý vrtuľník videli vo štvrtok na výstave v Trenčíne, lietal deň predtým v Humennom, nič podozrivé nezbadali. Štátny pohreb a posledná rozlúčka s nebohými bude v utorok na hasičskej stanici v Prešove.