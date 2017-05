Šokujúce priznanie mladej Košičanky: Pre Modrú veľrybu som sa dorezala žiletkou

Dievča skončilo na psychiatrickom oddelení Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura v Košiciach po tom, ako sa pod tlakom kamarátky priznalo, že hrá túto hru. Mladá Košičanka je už v starostlivosti rodiny. „Hospitalizácia pacientky sa skončila. Okrem medikamentóznej liečby jej bola odporúčaná tiež individuálna terapia,“ povedala hovorkyňa nemocnice Ivana Stašková. Dievča v prieskumnom dotazníku odpovedalo na niekoľko otázok, ktoré sa týkali hry.

Tínedžerka uviedla, že o hre sa dozvedela od kamarátky. K hre ju však prinútil jej bývalý priateľ. Na jej začiatku nevedela, ako sa Modrá veľryba končí. Zistila to neskôr. „Splnila som spolu tri úlohy z päťdesiatich možných, vyrezala som si do ruky žiletkou F57. Pozerala som videá, ktoré mi kurátor poslal a s nikým som nerozprávala celý deň. Musela som to urobiť, keďže môj bývalý priateľ aj kurátor ma vydierali,“ tvrdí dievča.

Rodičia sa o tom dozvedeli, až keď išla do nemocnice. S hrou sa rozhodla skončiť a vyhľadať odbornú pomoc až po tom, ako si to všimla jej kamarátka. „Sama som sa potom vypýtala na psychiatriu.“ Odkaz dievčaťa pre rovesníkov je jasný. „Nechcite tú hru hrať, zničí vás to. Som rada, že som sa zachránila. Prídete o život, pre hru sa zabijete!“ povedalo.

Prípadom sa zaoberá polícia. „V predmetnej veci a s možnou súvislosťou so spomínanou hrou sme prijali trestné oznámenie pre podozrenie zo spáchania trestného činu účasti na samovražde,“ povedal hovorca košickej polície Alexander Szabó.

