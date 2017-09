Na tržnici nakúpite, aj sa zabavíte: Môže za to vynaliezavý trhovník

Svoj stánok premenil pán Štefan na miesto, z ktorého odchádza zákazník so širokým úsmevom. Podľa neho to inak ani byť nesmie. „Veď už ceny sú dosť vážne, nie to aby ešte aj básničky boli vážne,“ smeje sa bývalý učiteľ, ktorý na tržnici najprv pomáhal manželke a v dôchodku začal s predajom ovocia a zeleniny sám.

Nápad, ako sa odlišovať od bežných trhovníkov vznikol u Popradčana už dávnejšie. Bývalý pedagóg má v tom jasno. „Každému hovorím, že som spolužiak Pavla Országha Hviezdoslava, len som to potiahol trošičku dlhšie, ako on,“ vtipkuje Popradčan.

Bunči, ako znie prezývka sympatického predajcu je Popradčanom dobre známy. Toto meno dokonca nosí na štýlovej čiapke. V školstve, kde pôsobil 40 rokov prešlo jeho triedou množstvo žiakov, medzi nimi aj dnešní prominenti. „Učil som napríklad hokejistu Peťa Bondru. Teraz je ale môj pracovný život na tržnici,“ prezrádza.

Sympatického pána si pochvaľujú aj zákazníci. „Chodím sem rada, osvieži mi to deň,“ netají dôchodkyňa Alžbeta (74) z Popradu. „Už sa teším, keď zase niečo vtipné povie,“ dodáva ďalšia kupujúca Štefánia (62).

Pán Bohunčák už vymyslel desiatky a možno aj stovky básničiek. Niektoré spolu s cenovkami dokonca uchováva v archíve. „Naozaj by som ich nespočítal, je ich veľa. Ale mám aj jednu najobľúbenejšiu,“ a vytiahol papier s básničkou. Týkala kila feferónov za 5 eur: „Feferónik nezbedník, vyštípe vám konečík.“

Básničky pána Bohunčáka:

Broskyne

„Broskyňky ploskaté, pre dievčinky cickaté.“

Hrozno

„Hrozienko je spoza plota??? Čuduje sa Janko Slota.“

Čerešne

„Čerešničiek plná miska, pochutná si Andrej Kiska.“

Slivky

„Zo tri slivky so žinčicou, nemáš problém so stolicou.“

Cibuľa

„Netrep toľko o cibuli, bo dostaneš po papuli.“

Cvikla

„Cvikla, do gaťuliek cikla.“

Melón

„Melónik – tu ho máš a dobre sa vycikáš.“

Marhule

„Nelez cez plot na marhuľky, bo budeš mať modré guľky.“