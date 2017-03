Nasťahuje sa Versače na Pereš? Kabrheľ prezradil, čo chystá s luxusnou vilou Mojsejovcov!

Vilu na Pereši preslávila televízna reality šou jej výstredných majiteľov, Nory a Braňa Mojsejovcov. Odvtedy prešlo už 11 rokov a dom niekoľkokrát zmenil majiteľa.

Tým najnovším je prekvapujúco František Versače Kabrheľ, ktorý sa s Mojsejovou súdil o vyše 853-tisíc eur.

„Vyplatil som všetky dlhy a pohľadávky s ňou spojené. Koľko ma to stálo, si nechám pre seba, to sa neprezrádza. Isté však je, že špekulácie okolo vlastníctva so zápisom môjho mena v katastri sa skončili,“ povedal nám Versače.

A aké plány má s vilou na Pereši? „Dám ju v prvom rade do poriadku. Potom sa rozhodnem, čo s ňou ďalej, či ju prenajmem, alebo predám,“ povedal.

Prezradil aj to, že si robí zálusk na apartmán v Tatrách, ktorý má vlastniť Braňo Mojsej. Nora už bola na slovo skúpejšia.

„Ja k tomu nemám čo povedať, nie som vlastníčkou domu. Darovala som ho Braňovi, ktorý ho za mojím chrbtom predal,“ vyhlásila Mojsejová.