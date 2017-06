Havária slovenského autobusu v Srbsku: Kto zavinil tragédiu, pri ktorej zomreli piati ľudia?

Piatim dovolenkárom nebolo dopriate vrátiť sa k svojim blízkym. Vodič CK Aeolus z Nitry, Elemír Sz. (58), vyšiel 21. júna 2016 s autobusom z neznámych príčin mimo vozovku, kde sa prevrátil.

Mŕtvi a zranení

Okrem desiatok zranených zomreli na mieste nehody Ľubomír (†64), Erika († 67) s dcérou Martinou († 34) zo Slovenska a Hana (†56) a Marie (†67) z Moravy.

Rodiny obetí sa ani rok od nešťastia nevedia s tragédiou vyrovnať. Namiesto radosti z návratu blízkych prišiel šok a príprava pohrebov.

Matka s dcérou

Nešťastie sa zvlášť tragicky dotklo rodiny Horňákovcov z Košíc, ktorá v momente prišli o dve najdrahšie osoby - mamu Eriku († 67) a dcéru Martinu († 34). Napriek tomu, že od havárie uplynulo dlhých dvanásť mesiacov, právne ukončenie prípadu je v nedohľadne.

Toto sa nepozdáva pozostalým, ktorí chcú vedieť, kto je vinníkom nehody a kedy padne záverečný verdikt.

Hnev a bezmocnosť

Jeden z pozostalých zverejnil na sociálnej sieti výčitku. „Dnes je výročie úmrtia. Práve mi volali z prezidentskej kancelárie, vraj dostanem pár informácií mailom. Na rovinu som pracovníčke povedal, čo si o tom myslím!" uviedol mladý muž. "Neviem, či je vodič vinný a čo sa stalo, to je na vyšetrovacích orgánoch, ale musia konať. Nie je predsa normálne, aby vec mali na stole jeden rok a my pozostalí, aby sme nemali žiadne informácie! Musím ich nejako dotlačiť do toho, aby konali a začína mi byť jedno ako,“ píše nahnevaný muž. „Otec má 70 rokov a musí sa dožiť ukončenia tejto veci...!" (krátené)

Žiadosť Srbov

Zisťovali sme, v akom štádiu je vyšetrovanie prípadu. „Srbské ministerstvo spravodlivosti nám 10. 3. 2017 zaslalo žiadosť o prevzatie trestného konania. Táto žiadosť bola na ministerstvo doručená 21. 3. 2017. Spisový materiál spolu so žiadosťou bol 22. 3. v zmysle Trestného poriadku postúpený na ďalšie konanie na Generálnu prokuratúru SR,“ znelo vyjadrenie tlačového oddelenia rezortu spravodlivosti.

Ako hodnotí spomalené tempo riešenia prípadu syn a brat obetí? Koná vo veci generálna prokuratúra?

