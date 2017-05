Kde všade a koho bozkávajú známi Slováci: Rozkvitnutá čerešňa je minulosťou

Už naše prastaré matere verili, že bozkávanie pod rozkvitnutou čerešňou v prvý májový deň im zabezpečí lásku počas celého roka. Pripisovali kvetu čerešne magickú moc. Ako on privábi svojou vôňou včely, mala by sa aj pobozkaná žena stať príťažlivou pre svoj náprotivok. Či je to skutočne tak, musí už každá slečna alebo pani posúdiť sama.

Spevák a hudobný producent Pavol Petrík sa s manželkou Ivkou pobozkali tento rok namiesto pod rozkvitnutou čerešňou, pri fontáne di Trevi v Ríme. Autor: archív