Neuveríte, kto odštartoval kariéru nástupkyni Dary Rolins: Člen známej kapely ju prehovoril na štúdium spevu

Odjakživa mala v srdci hudbu. Nečudo, veď obaja jej rodičia sú hudobníci, obaja učitelia spevu.

Paradoxne, svoju dcéru k tomu nikdy neviedli. Prihlásili ju síce do umeleckej školy, ale na hru na husliach. Dorotku to síce chytilo, no stále si pospevovala a popritom vyhrávala súťaže. “Mojim honorárom boli čokoládky,” smeje sa.

Čítajte viac VIDEO Kedy zarobil Ondrej Kandráč prvé veľké peniaze? Z rusínskeho ľudového muzikanta je dnes hviezda

Hviezdila už ako dieťa

Jej prvý veľký kšeft prišiel už v jej 10 rokoch, kedy spievala na firemnej akcii v štvorhviezdičkovom hoteli v Štrbskom Plese.

Spievala na rôznych akciách v Košiciach, v školskom bíg bande či v dychovom orchestri.

Pri vyplňovaní prihlášok na strednú školu brala ona, aj rodičia, ako samozrejmosť, že pôjde na konzervatórium a bude sa ďalej venovať husliam. “No práve vtedy prišiel k nám Zoli Salai z kapely No Name a navrhol štúdium spevu v Prahe,” vraví šarmantná východniarka.

A hoci rodičia s tým nesúhlasili, Dorotku tento nápad očaril.

Hodili ju do vody

Excelovala už na náročných prijímačkách, kde sa už v prvom kole dostala spomedzi takmer stovky uchádzačov na prvú pozíciu. “Nechápala som, prečo sa ma ostatní pýtajú, ako dlho som sa pripravovala. Vravela som im, že asi dva týždne. Oni na mňa nechápavo hľadeli, im to vraj trvalo dva roky. Až potom som zistlla, že je ťažké sa na tú školu dostať,” spomína pobavene.

A tak jedného dňa zakývala svojim rodičom a ocitla sama vo svetovej metropole. “Zrazu som bola odkázaná sama na seba. Variť, prať, hospodáriť s peniazmi,” opisuje Dorka, ktorá je jedináčik.

Čítajte viac FOTO Nora Kabrheľová Mojsejová: Štipľavý odkaz exmanželovi Braňovi po výbuchu v tatranskom apartmáne

Maturovala hlavou rolou v muzikáli

Štyri predchádzajúce roky tvrdo drela na Konzervatóriu Jaroslava Ježka v Prahe, kde študuje muzikálový a popový spev. Čakala tam na ňu aj drezúra v tanci, herectve.

No všetko zvládla, zmaturovala, jej absolventským predstavením bola hlavná rola v muzikáli Chicago a od septembra pokračuje v ďalšom dvojročnom štúdiu.

Medzitým však táto multižánrovo orientovaná speváčka stíhala stovky vystúpení na Slovensku, v Čechách i v Rakúsku.

Drie odmala

Koncertuje s rôznymi jazzovými formáciami, viac ako rok bola sólistkou známeho Golden Big Band Prague, spievala v Lucerne či Štúdiu 44. Spolupracovala aj s mnohými osobnosťami slovenskej populárnej hudby.

S Mariánom Čekovským pred štyrmi rokmi naspievala hymnu k otváraciemu ceremoniálu košického hlavného mesta kultúry Košice a mala možnosť spievať aj so skupinou Desmod alebo Big Bandom Gustáva Broma.

Dokonca ju oslovili, aby odovzdávala svoje skúsenosti mladším a tak učila takmer svojich rovesníkov v medzinárodnej hudobnej škole. Dokázala si tak zarobiť viac, ako jej rodičia v časoch, keď ako pedagógovia začínali.

No všetko vďaka svojmu talentu, šikovnosti a drine od raného detstva.

Vlastná skladba

Teraz nahrala Doris svoj prvý singel v štúdiu, ktoré už vyprodukovalo množstvo úspešných hitov Celeste Buckingham, Lucie Bílej, Majka Spirita či Zdenky Prednej.

Ten jej má tiež potenciál zabodovať. Autormi funky hudby sú Martin Maxo Šrámek, Andrej Hruška a Celeste Buckingham.

Profesionálnu zostavu dopĺňa text Mareka Moe Nováka. Klip k piesni sa natáčal najmodernejšou technikou s rozlíšením 4K.

Režisérom a kameramanom klipu je Branislav Mihok, zahral si v ňom aj drsňák pop scény Robo Mikla so svojim bulteriérom Fredom. Objaví sa v ňom aj štýlové retro auto, z ktorých je na svete už iba 9 kusov.

Fanúšikovia Doris vidia v istých polohách jej hlasu podobnosť s Darou Rolins. “Páči sa mi a uznávam ju, ale nikdy som ju nechcela kopírovať ani napodobňovať,” uzatvára talentovaná Doris.