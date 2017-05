Degustátori na Gemeri sa zapotili: Museli ochutnať vyše 130 vzoriek vína a vybrať najlepšie

Čítajte viac Víno z Topoľčianok chutilo aj v Paríži: Vrátilo sa so štyrmi medailami

Týždeň pred verejnou ochutnávkou, sa robila úradná ochutnávka vín, kde boli vinári, degustátori a aj odborníci z veterinárnej správy. „Boli to ľudia, ktorí obodovali tieto vína. Keďže bolo až 137 vzoriek, urobili sa tri degustačné komisie. Oproti minulému roku bolo teraz vín oveľa viac. Vinári, ktorí priniesli svoje vína, sú pritom z maličkého mikroregiónu,ktorý zahŕňa Hrušov, Jablonov, Silickú Jablonicu a Hrhov. Vína priniesli aj z Turne nad Bodvou," uviedol starosta obce Jablonov nad Turňou Slavomír Zubriczky.

Nikto svoje vína nepredáva ani ich netiketuje a nedávajú ich ani do veľkej distribúcie. Vinárčenie je len pre ich vlastné potešenie. Prinesením týchto vín na degustáciu chceli poukázať na to, že tie vína dokážu vyrobiť aj doma, a že dosahujú pomaly takú kvalitu ako pri veľkovýrobe. Tieto vína sú bez akéhokoľvek chemického zásahu. „ Po rozdaní cien sa vínni rytieri presunuli do kostola, kde odovzdávali vlajku novovzniknutej stolici vinných rytierov. Položili i vence pri soche svätého Urbana, zaznela hymna vinných rytierov a taktiež aj slovenská aj maďarská hymna na znak súdržnosti," spresnil Zubriczky.

Mimoriadne k valitné vína sú dôkazom tvrdej a oddanej práce miestnych malopestovateľov. Oblasť je špecifická svojim klimatickými podmienkami a vápencovým podložím. „ Samozrejme ani nadmorská výška nie je zanedbateľná, dosahuje okolo 400 metrov nad morom. Kombinácia týchto podmienok dáva tu vypestovanému viniču jedinečnosť,“ doplnil starosta.