Vojna prešovských taxikárov s radnicou: Dôvod je prekvapivý!

Súčasné parkovacie miesta pre taxíky by mali od júna z Hlavnej zmiznúť do bočných uličiek. Prevádzkovatelia taxislužieb sú však proti.

Tvrdia, že je to pre nich likvidačný krok. “Nemajú žiadne argumenty na tento krok. Je ekologickejšie, keď taxík zastaví na svojom parkovacom mieste a čakať na zákazníka, ako keď sa bude v noci voziť po Hlavnej ulici,” vraví majiteľka jednej z taxislužieb Renáta Kopilcová (41).

Nepozdáva sa jej ani počet miest, ktoré by po novom mali vzniknúť, považuje to za nedostatočné. “Tento systému tu takto funguje minimálne 20 rokov a doteraz to nikomu neprekážalo,” dodáva jej manžel Jaroslav (45).

Prídu o prácu?

V meste je viac ako 80 taxíkov. Obávajú sa, že týmto krokom im poklesnú zárobky: “O polovicu príjmu isto prídeme. Nebude v meste žiaden taxík pre turistov ani pre tých, ktorí večer do centra chodia. Bude tu mesto duchov!”

Na argument, že ani v susedných Košiciach taxíky v centre nestoja a turisti si ich nájdu, odpovedajú: “Tam je celé centrum pešou zónou. Tu MHD ostáva, aj zásobovanie, chcú tu urobiť aj chodník pre cyklistov. Myslím si, že je za tým len biznis kvôli terasám.”

Radnica argumentuje sťažnosťami

Podľa viceprimátora Štefana Kužmu návrh samosprávy odobril dopravný inšpektorát. “Nikoho nevytláčame z centra, presúvame ich o pár metrov, nechceme, aby chodili po dlažbe určenej pre peších. Na jednej strane je niekoľko taxikárov a na druhej tisíce ľudí, ktorí žiadajú podstatné utlmenie dopravy v centre,” vysvetlil.

No nesúhlasí s ním poslanec mesta Rudolf Dupkala, ktorý sa postavil na čelo petičného výboru: “Úrad nemôže za zatvorenými dverami rozhodovať o ľuďoch. Argument o sťažnosti tisícov občanov je účelový a má slúžiť k tomu, aby toto mesto bolo vyľudnené úplne. Zrušili sme terasy, obmedzili otváracie hodiny, rušíme taxíky. Čo zostane v tomto meste?”

Taxikári požadujú doterajší stav zachovať. Inak hrozia štrajkom a rôznymi protestnými nátlakovými akciami.