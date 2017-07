Strašná nehoda v Rožňave: Nečakaný výbuch cisterny zasiahol vodiča!

Vodič tam z nej do nákladného vozňa prečerpával mastenec, vtedy zrejme došlo ku technickej poruche vozidla a nastal výbuch. Horiace auto uhasili hasiči v priebehu niekoľkých minút.

Ako povedal jeden zo zasahujúcich hasičov, na mieste zasahovali tri vozidlá a šesť hasičov. Udalosť sa stala vo štvrtok približne o 13:15 hod. "Naša jednotka bola privolaná do areálu železničnej stanice v Rožňave, kde horela cisterna nákladného vozidla. Jednotka vychádzala na zásah na dvoch vozidlách, a jedno auto bolo na kondičnej jazde. To sa na miesto požiaru dostalo ako prvé a ihneď začalo s hasením," povedal.

Na oheň doplatil vodič

Vodiča s popáleninami dolných končatín previezli do nemocnice záchranári.

Policajti celý priestor opáskovali. Hasiči vytečené ropné látky posypali.

Presná príčina výbuchu bude jasná po ukončení vyšetrovania.

Pohotový zásah

Ako doplnil jeden z hasičov, požiar sa podarilo uhasiť v krátkom čase. "Do okolia nič nebezpečné našťastie neuniklo. V cisterne bol mastenec. Obsah cisterny sa následne prečerpával do ďalšej pristavenej cisterny. Vodič nákladného vozidla utrpel popáleniny dolných končatín a bol prevezený na ošetrenie do rožňavskej nemocnice," doplnil zasahujúci hasič.

