Obyvatelia Spišu jasajú: Investícia za milióny im uľahčí život!

"Chceli by sme zrekonštruovať cesty, ktoré ešte opravou neprešli, v priebehu dvoch rokov. Rátame, že to bude stáť minimálne päť miliónov eur, konečná suma však bude vygenerovaná až po ukončení súťaže," uviedol pre TASR Volný s tým, že rekonštrukciou miestnych komunikácií by sa mal vyriešiť problém takmer so všetkými cestami v meste.

Investíciu schválili poslanci na zasadnutí mestského zastupiteľstva ešte v júni 2016. V minulom roku prebiehali prípravné práce. Po výbere zhotoviteľa prác by sa malo v priebehu letných mesiacov začať s rekonštrukciou. Druhá etapa opráv bude prebiehať v roku 2018.

Víťazná firma počas nasledujúcich desiatich rokov od odovzdania diela bude zabezpečovať údržbu komunikácií. Primátor doplnil, že pri rekonštrukcii ciest v minulosti takmer vždy rozhodovala cena, ktorá neznamená zároveň aj najvyššiu kvalitu.

"Často sa nám stávalo, že po dvoch či troch rokoch sa nám začali objavovať nedostatky pri rekonštruovaných cestách. Stalo sa aj, že firma už ani neexistovala a následky muselo znášať mesto," povedal.

Aj preto sa samospráva rozhodla ísť pri rozsiahlej rekonštrukcii do PPP projektu.

"Firma cesty zrekonštruuje a mesto bude dielo v priebehu desiatich rokov splácať," priblížil s tým, že mestský rozpočet takto rozdelené finančné čiastky až tak výrazne nezaťažia. V posledných rokoch v meste investovali do opráv miestnych komunikácií, ktoré boli v zlom stave.

"Za obdobie rokov 2013 - 2015 išlo o sumu viac ako 1.800.000 eur. Napriek tomu to stále nepostačovalo," povedal Volný.

Rekonštrukciou prešli cesty, na ktorých je najväčšia premávka a tie, ktorých stav si to najviac vyžadoval.