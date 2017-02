Obyvatelia Uble v strachu: Privolali záchrannú brigádu!

Ľadové kryhy upchávali v Ubli rieku Ubľanku a hrozilo jej vyliatie.

Preto starostka Uble Nadežda Sirková ešte v piatok večer vyhlásila tretí stupeň povodňovej aktivity. "Najhoršia situácia je v obytnej zóne, v piatok to bolo na hranici vybreženia. Pokúsili sme sa rozbíjať ľadové kryhy tam, kde boli nakopené a kde neprepúšťali vodu," uviedla starostka.

No v noci prítoky do rieky spôsobili to, že pribudli ďalšie kusy ľadu.

V sobotu ráno už na rieke pracoval bager, ktorý ľadové kryhy odstraňoval z toku, aby neupchávali priestor pod mostom spájajúcim dve časti obce.

Hrozbu odvrátili

Nahromadené ľadové kryhy v rieke totiž sťažovali jej prietok a bolo potrebné ich uvoľniť, aby mohla voda odtekať.

Na mieste zasahovali hasiči s technikou zo záchrannej brigády z Humenného, aj hasiči zo Sniny.

Postupne však voda v toku klesla o pol metra a situácia sa stabilizovala. Hasiči situáciu na mieste monitorovali aj v nedeľu. "Nič mimoriadne nehrozí," informoval operačný dôstojník z Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Prešove.