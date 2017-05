Odborníčka na trestné právo: Iné rozhodnutie v prípade Kabrheľovej

Odborníčka na trestné právo a rektorka Akadémie policajného zboru Lucia Kurilovská uviedla, že ju neprekvapilo takéto rozhodnutie súdu vo veci zločinu podvodu, ktorého sa Košičanka mala dopustiť tak, že podvodným spôsobom vylákala od Františka Kabrheľa viac než 25 mil. korún (853 tisíc eur).

Prekvapenie sa nekonalo

"Očakávala som to. Tento prípad ma zaujíma z právneho hľadiska, preto som ho napríklad rozoberala aj so svojimi externými študentmi, medzi ktorými sú napríklad aj policajti z výkonu." Opýtali sme (hypoteticky) docentky Kurilovskej, ako by ona rozhodla v danej právnej veci.

Špekulácia?

„Ja osobne by som takto nerozhodla, pretože na základe všetkých tých skutočností a informácií ktoré sú dostupné a ešte aj tým, že Kabrheľ bol oznamovateľom trestného činu, tak je tam určité podozrenie, že ide o čistú špekuláciu,“ hovorí odborníčka na trestné právo. „Možno by som to riešila tzv. prejudiciálnou otázkou. Znamená, dala by som si civilným súdom preveriť, či manželstvo je v poriadku a či sa dá alebo nie hovoriť o tejto osobe, že je to osoba blízka vo všetkých intenciách. Určite by som sa s týmto prípadom vysporiadavala ináč,“ stojí si za svojím docentka Kurilovská.

Rozdielny výklad

Vysvetľuje zároveň, že názory na výklad tohto ustanovenia § 211 Trestného poriadku môžu byť rôzne. „Aj z radov mojich kolegov jedni sa stotožňujú s tým, že nemusí byť v čase spáchanie trestného činu blízkou osobou, niektorí zasa, že sa tak môže stať v ktoromkoľvek štádiu trestného konania (v danom prípade Kabrheľ) blízkou osobou v (tom čase Mojsejovej).“

Nespochybňuje rozhodnutie

Lucia Kurilovská zdôraznila, že nechce samozrejme vyjadreniami k hypotetickej otázke naznačiť, že sudca konal protiprávne. On sa len stotožnil s výkladom, že osoba sa môže v ktoromkoľvek štádiu trestného konania stať blízkou osobou, a potom sa od nej vyžaduje súhlas na trestné stíhanie. "Môže tak urobiť kedykoľvek, až kým sa odvolací súd neodoberie na záverečnú poradu. Hoci, v danom prípade on nemá čo vziať späť, lebo od neho to ani nebolo požadované,“ vysvetľuje renomovaná právnička.

Zneužitie inštitútu?

Docentka Kurilovská si tiež myslí, že manželia len využili inštitút trestného konania, ktorý posilňuje postavenie poškodeného, keď ten má isté dispozičné právo v trestnom konaní. „A oni ten inštitút zneužili. Nič iné mi nenapadá,“ dodáva.

Návod pre "hriešnikov"

Podľa nej je celkom možné, že tento príklad o ktorom sa určite bude prednášať na právnických fakultách sa môže veľmi ľahko stať návodom, ako sa vyhnúť trestu. „Ako sa dá postupovať, aby v konečnom dôsledku došlo k zastaveniu trestného stíhania a zneužitiu dobrých ustanovení trestného poriadku,“ uzavrela Kurilovská.