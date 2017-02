FOTO Odstraňovanie škôd po požiari budovy univerzity v Košiciach: Nová strecha už o pár dní

Práce pokračujú prestupmi komínov, ukončovaním žľabov, prekrytím atiky, ktoré si vyžiadali pamiatkári. "Miestnosti sú chemicky dekontaminované, sadze odstránené, rovnako aj suť. Budovu sme vysušili. Trvalo nám to takmer mesiac,“ uviedol pre Plus JEDEN DEŇ projektový manažér firmy SANAC Richard Balciar.

Okná a dvere budú reštaurovať

Upresnil, že bolo potrebné steny a stropy zakonzervovať, aby sa nešírili plesne. Najvrchnejší strop sa im podarilo uchrániť pred zrútením vďaka tomu, že včas odpratali takmer 160 ton odpadu, čím ho odľahčili. „Odpad bol ekologicky zlikvidovaný a uložený na skládku. Okná a dvere napriek rozsiahlemu poškodeniu ohňom budú pamiatkári reštaurovať,“ uviedol Balciar.

Dodal, že napriek snehovej kalamite a mrazivému počasiu sa im darí postupovať podľa stanoveného harmonogramu. „Niekoľko dní sme meškali, keďže robotníci namiesto stavania krovu, museli zhadzovať sneh zo strechy, aby nedošlo k zatečeniu priestorov, stratu sme však už dohnali.“ Sanačné práce si doteraz vyžiadali 180-tisíc eur.

Prístroje zatiaľ nepreskúšali

Požiar, ktorý vypukol 9. decembra 2016 podvečer, poškodil posluchárne, kancelárie a chemické laboratória. Čo nezničil oheň, poškodila voda z hasenia. „Momentálne je všetko vysťahované, priestory sú prázdne. Citlivé prístroje sú uskladnené, zatiaľ nebol čas na to, aby boli preskúšané, či sú funkčné, alebo nie, keďže je potrebné kompletne vymeniť elektroinštaláciu,“ informoval rektor UPJŠ Pavol Sovák.

Snahou šéfa UPJŠ je obnoviť fungovanie vedeckého výskumu vo vlastných priestoroch. Podľa hrubých odhadov by to bolo možné v núdzovom režime do troch mesiacov. "Dobrou správou je, že dáta z 22 počítačov sa podarilo stiahnuť. Laboratórne cvičenia budú v letnom semestri pokračovať v priestoroch z interného prostredia, ale aj vďaka spolupráci s ďalšími košickými univerzitami, aby všetko prebiehalo v súlade s rozvrhom hodín,“ upresnil profesor Sovák.

Pôžička od štátu

Rektor univerzity netajil radosť, že to, čo premiér Robert Fico tesne po vypuknutí požiaru sľúbil, sa v polovici decembra stalo skutočnosťou a na účet im koncom roka pripísali 3 mil. eur ako bezúročnú pôžičku, ktorú schválila Vláda SR.

„Pôžička nám bola poskytnutá na tri roky. Máme ju vrátiť v troch splátkach. Je to časový interval, ktorý je pre nás prijateľný,“ spresnil rektor.