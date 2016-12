Odstraňovanie škôd po požiari budovy UPJŠ v Košiciach: Prvoradá je oprava strechy!

Začalo sa odstraňovanie zničeného krovu a sutiny zo strechy, aby mohla byť táto následne prikrytá najprv plachtou a do troch týždňov by mal realizátor urobiť provizórne prekrytie, kým sa nespraví projektová dokumentácia v súlade s požiadavkami pamiatkového ústavu.

Požiar, ktorý vypukol 9. decembra podvečer poškodil posluchárne, kancelárie a chemické laboratória. Čo nezničil oheň, poškodila voda z hasenia.

„Momentálne je všetko vysťahované, priestory sú prázdne. Citlivé prístroje sú uskladnené, zatiaľ nebol čas na to, aby boli preskúšané či sú funkčné alebo nie, keďže je potrebné kompletne vymeniť elektroinštaláciu,“ informoval rektor UPJŠ Pavol Sovák.

Vlastné priestory

Snahou šéfa UPJŠ je obnoviť fungovanie vedeckého výskumu vo vlastných priestoroch. Podľa hrubých odhadov by to bolo možné v núdzovom režime do troch mesiacov.

"Dobrou správou je, že dáta z 22 počítačov sa podarilo stiahnuť. Výučba pokračuje podľa plánu výrazne nám pomohla Filozofická fakulta. Laboratórne cvičenia budú v letnom semestri pokračovať v priestoroch z interného prostredia, ale aj v spolupráci s ďalšími košickými univerzitami, aby všetko prebiehalo v súlade s rozvrhom hodín,“ upresnil profesor Sovák.

Rozsah poškodenia

Spoločnosť SANAC v závere uplynulého týždňa začala v piatok so sanačnými prácami.

"V súčasnosti sa zisťuje stav poškodenia v rámci statiky. Do konca tohto týždňa bude spravené dočasné prekrytie budovy minimálne plachtami. Po sviatkoch začíname s konštrukciou nového krovu a dočasným zakrývaním budovy," vysvetlil projektový manažér firmy Richard Balciar.

Dodal, že prvoradé je teraz technické sušenie budovy, dekontaminácia miestností a zabezpečenie poškodených stropov na poschodí proti zrúteniu. Sanačné práce by mali trvať do konca januára 2017. Kvestor Michal Tkáč predpokladá, že celkové náklady by sa mohli vyšplhať do výšky 173-tisíc eur.

Pôžička od Vlády SR

Rektor univerzity netajil radosť nad tým, že to, čo premiér Robert Fico sľúbil sa stalo skutočnosťou a v uplynulých dňoch im na účet pripísali 3 mil. eur ako bezúročnú pôžičku, ktorú schválila Vláda SR.

„Pôžička nám bola poskytnutá na tri roky. Máme ju vrátiť v troch splátkach . Je to časový interval, ktorý je pre nás prijateľný,“ spresnil rektor.

Ďalšie financie plynú pre nich z dotácie vo výške 800 tisíc eur. Poskytol ich rezort školstva. Z toho 500 tisíc eur je určených na bežné výdavky a zvyšok na kapitálové výdavky, v danom prípade na rozsiahle rekonštrukčné práce.

Na obnovu zničenej budovy prispievajú finančnými darmi cez účet OZ Prírodovedec tiež absolventi, študenti, ale aj široká verejnosť. "Za desať dní prispelo 258 fyzických a tri právnické osoby sumou necelých 18-tisíc eur,“ uviedol Sovák.

Provizórium

V poškodenej budove na rohu ulíc Moyzesova a MUDr. Kostlivého sídlilo viacero katedier a prebiehali tam prednášky, cvičenia, semináre a laboratórne cvičenia pre 296 študentov bakalárskeho a magisterského štúdia chémie a učiteľstva chémie.

Okrem toho v nej malo svoje pracoviská 21 zamestnancov a 15 doktorandov, títo zatiaľ fungujú v náhradných priestoroch. Rektor priznal, že oficiálne nepoznajú príčinu ničivého požiaru, keďže vyšetrovanie ešte nie je ukončené.