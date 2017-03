Tomu sa povie lukratívny kšeft: Kto vyhrá boj o smeti?

Na podmienkach verejnej súťaže, z ktorej má vzísť firma, ktorá bude likvidovať odpad, pracovalo mesto dva roky. Zapojilo sa do toho niekoľko pracovných skupín. Kritici upozorňujú, že posledná skupina presadila podmienky, ktorým dokáže vyhovieť iba jediná firma. Komisia mala mať k dispozícii ponuku spoločnosti a podľa toho určila cenu.

Prvotný návrh predložil vlani v decembri vtedajší viceprimátor Martin Ďurišin. Víťazná spoločnosť by získala 14-ročnú zákazku za 36 miliónov eur. Podmienkou bolo, že odpad energeticky zhodnotia. Primátorka Andrea Turčanová odmietla uznesenie podpísať. S novým návrhom prišiel poslanec Miroslav Benko vo februári. Ide o kontrakt na 10 rokov za 26 miliónov eur.

No tiež iba s firmou, ktorá odpad energeticky zhodnotí. Musí mať teda spaľovňu na komunálny odpad, čo majú iba dve spoločnosti - v Košiciach a v Bratislave. Návrh odsúhlasili tesnou väčšinou, hlasovali zaň zväčša poslanci za Smer. Z 31 poslancov ho podporilo 17. A hneď sa strhli spory.

„Stačil z papiera prečítaný poslanecký návrh. Dôvodová správa nebola, ale nikomu nechýbala. Pritom ide o najväčšiu komunálnu zákazku tisícročia,” vraví rozhorčene poslanec Richard Drutarovský. „Ja som návrh iba prečítal, tak ako mi ho predložila prednostka úradu. Dôvodová správa tam nebola,“ hovorí Miroslav Benko. „Návrh, ktorý predniesol pán poslanec, bol poslaneckým návrhom, nie materiálom predloženým úradom alebo pani prednostkou,“ tvrdí mesto.

Drutarovský sa obáva predraženia, ktoré vraj môže zbytočne vytiahnuť z rozpočtov domácností stovky eur a vytvoriť nevýhodný záväzok do dlhej budúcnosti. Benko oponuje, že v súťaži ide najmä o šetrenie životného prostredia. Smeti z Prešova budú až do apríla, keď bude verejná súťaž, voziť na skládku do 80 km vzdialených Žakoviec. Mesto hovorí, že presné zvýšenie nákladov nevie vyčísliť. Podľa poslanca Benka iba odvoz za dva mesiace stojí okolo 160-tisíc eur.