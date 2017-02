Dušan († 33) zomrel po naháňačke s policajtmi: Jeho blízki majú desivé podozrenie!

Nebezpečný spôsob jazdy vodiča auta zn. Kia Cee´d sa nepozdával policajnej hliadke z Jasova, preto vozidlo zastavila. Mladík najprv s políciou spolupracoval a predložil doklady. Keď však zaznela výzva mužov zákona, aby vypol motor a podrobil sa dychovej skúške, zaradil rýchlosť a dal sa na útek. Šialená naháňačka sa skončila búračkou s protiidúcim Fiatom Ducato, ktorý riadil Ján M. (30) z okresu Trebišov, ten následne skončil s poraneným hrudníkom na oddelení chirurgie šačianskej nemocnice.

Jazdil poriadne opitý

To, prečo mal Medzevčan naponáhlo je už známe. „Výsledky vyšetrenia krvi potvrdili u nebohého vodiča jazdu po požití alkoholu. Bolo u neho zistené 2,59 promile alkoholu,“ informovala dva dni po nehode košická krajská policajná hovorkyňa Jana Mésarová.

Užialená matka

Rodina Dušana († 33) sa nedokáže z nešťastia spamätať. Hovorili sme s jeho mamou Marikou. „V sobotu bol doma. Mal ísť s priateľkou do kina, ale zavolala, že niečo jej do toho prišlo. Veľmi ho to zobralo. Bol citlivý,“ narieka matka. „Len sa bezcieľne motal kde-kade a zrazu mi povedal, že ide do Moldavy nad Bodvou riešiť tuning auta. Potom odišiel. Nič ma nevarovalo, že sa stane niečo také hrozné. Prečo som ho len pustila? vzlyká utrápená žena. Najhoršiu správu svojho života sa dozvedela od manžela, ktorého kontaktovala polícia. „Povedal, že môj syn už nežije, zabil sa pri nehode!“

Nesplnené plány

So smútkom spomenula, že Dušanovi sa len nedávno podarilo spolu s otcom dokončiť v Medzeve domček. Syn stále vravel, že na dvore pri chalupe by mal byť pes. „Išli sme ho kúpiť v piatok do Maďarska. Veľmi sa tešil. Bol šťastný. Mal veľa plánov. Chystal sa oženiť a založiť si rodinu. Naraz je všetkému koniec,“ plače pani Marika.

Pohreb v Košiciach

„Chystáme pohreb, ale nie v Medzeve. V domácom prostredí by som to nezvládla. Bude v Košiciach. Necháme ho tam spopolniť a urnu uložíme na medzevskom cintoríne,“ dodala smutne. „Musím sa držať, keďže mám ešte mladšiu dcéru, ktorá ma potrebuje, ale bude to veľmi ťažké. Už nebude nikdy nič také, ako bolo predtým. Radosť navždy odišla z môjho života,“ uzavrela Dušanova mama.

Názor odborníka

Podľa lekára, ktorý si neželá byť menovaný, išlo v danom prípade o ťažký stupeň opitosti až intoxikáciu organizmu. „Ten človek nemal čo robiť za volantom. Som prekvapený, podľa zverejnených informácii ho policajti naháňali takmer 20 kilometrov. Je len šťastím, že sa nehoda stala v noci a nie počas plnej premávky, obetí mohlo byť viac,“ povedal lekár. Dodal, že zranený Ján (je momentálne v stabilizovanom stave, mimo ohrozenia života) s ktorým sa Medzevčan zrazil, môže hovoriť o obrovskom šťastí. „Muž sa druhýkrát narodil!“